Deur open om werklozen verplicht te laten klussen

De federale regering gaat het mogelijk maken om werklozen twee halve dagen per week gemeenschapsdienst te laten uitvoeren. De regio’s tonen niet echt interesse om die mogelijkheid te benutten.

Mensen die geen job vinden, zullen binnenkort aan het werk kunnen worden gezet om parken schoon te vegen, schoolgaande kinderen de straat te helpen oversteken of maaltijden rond te delen in een rusthuis. Zulk gemeenschapswerk moet mensen die al lang thuiszitten activeren en voorbereiden op een echte job.

De maatregel stond in het federaal regeerakkoord, maar was tot nu toe in de lade blijven liggen. In haar arbeidsdeal van deze week herbevestigt de regering-Michel haar wil om de wetgeving nog voor de verkiezingen volgend jaar aan te passen en gemeenschapsdienst voor werklozen mogelijk te maken. De regio’s zullen langdurig werklozen daardoor twee halve dagen per week aan het werk kunnen zetten.

7.000 In Vlaanderen zijn 7.000 werk lozen aan de slag in het systeem van wijkwerk. Bevoegd minister Philippe Muyters (N-VA) is niet geneigd daarnaast nog de gemeenschapsdienst in te voeren.

Werkzoekenden zullen niet worden gedwongen eender welke gemeenschapsklus uit te voeren. Het gaat om een vrijwillige gemeenschapsdienst. Toch is ook voorzien in een stok achter de deur. Wie systematisch blijft weigeren, riskeert een schorsing en het tijdelijke verlies van zijn werkloosheidsuitkering.

Gewesten

Nadat de federale regering het wettelijk kader heeft aangepast, is het een bevoegdheid van de gewesten om al dan niet gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheid. Voorlopig is er weinig animo. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) liet eerder al verstaan dat hij geen interesse heeft. Met het wijkwerken kent Vlaanderen al een systeem waarmee het werklozen aan het werk kan zetten in hun eigen wijk.

Het wijkwerken functioneert heel goed, dus we hebben de gemeenschapsdienst niet nodig. Thomas Pollet Woordvoerder van minister Philippe Muyters

Wijkwerk volgde begin dit jaar de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) op. De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB kan daarmee langdurig werklozen taken laten uitvoeren die buiten het actieterrein van de privésector liggen. Typische klussen zijn bijspringen bij de gemeentelijke groendienst, boeken helpen sorteren in de bibliotheek maar ook bij mensen thuis het gras afrijden of een handje toesteken in de naschoolse kinderopvang. Daarvoor krijgen de wijkwerkers een kleine vergoeding van 4,10 euro per uur boven op hun werkloosheidsuitkering.

‘Het wijkwerken functioneert heel goed, dus we hebben de gemeenschapsdienst niet nodig’, zegt Thomas Pollet, de woordvoerder van Muyters. ‘Voor zo’n 7.000 langdurig werklozen is het wijkwerken vandaag al een laagdrempelige manier om weer de eerste stap te zetten naar de arbeidsmarkt. Mensen leren opnieuw op tijd komen, ze komen in contact met anderen en het is goed voor hun zelfbeeld. Het is geen bezigheidstherapie. Wijkwerk kadert altijd in een traject naar werk. Wie zich niet aan de afspraken houdt, kan door de VDAB worden geschorst, maar dat is eerder uitzonderlijk.’

Ook Brussel en Wallonië lijken niet meteen warm te lopen voor de gemeenschapsdienst van de federale overheid. Voor de Brusselse regering - met de Franstalige socialisten van de PS - is het onbespreekbaar. De Waalse minister van Werk Pierre-Pierre-Yves Jeholet (MR) vroeg zich eerder in Le Soir al af of het zin heeft werklozen eenvoudige klussen te laten uitvoeren voor de gemeenschap. ‘De internationale studies daarover tonen geen enkel effect op de tewerkstellingskansen van werklozen als ze tegelijk geen nieuwe competenties aangeleerd krijgen en als ze niet gekoppeld worden aan potentiële werkgevers.’

'Heksenjacht'