Dewael en Laruelle spelen verlengingen

Morsdood

Het ziet ernaar uit dat Vivaldi inmiddels ook morsdood is, nadat de leden van CD&V in een interne peiling hebben aangegeven dat ze de koers van de partijtop ondersteunen en een regering met een Vlaamse meerderheid willen. CD&V laat de N-VA dus niet los, waardoor de reanimatiepoging van Vivaldi mislukt lijkt.

De vraag is hoe Dewael en Laruelle hun opdracht verder invullen. Het paleis dringt in ieder geval niet meer expliciet aan op de vorming van een 'volwaardige regering', maar vraagt dat er snel een regering wordt gevormd om de dringende problemen prioritair aan te pakken.

Toch worden al meteen vraagtekens geplaatst bij het nut van zo'n noodregering. Wat kan zo'n noodregering meer doen dan de regering in lopende zaken? De vraag is ook of de horizon van Dewael en Laruelle nu verder reikt dan de Vivaldi-piste, die ze de voorbije twee weken hebben onderzocht.

Regionale regeringsleiders

Maar opnieuw is de vraag of de Parti Socialiste dat wel wilt, want PS-voorzitter Paul Magnette en co zijn echt niet van plan om weer met de N-VA aan tafel te gaan zitten. Tegelijk blijkt uit interne peilingen bij de PS dat verkiezingen een ramp zouden zijn voor alle traditionele partijen, waaronder de PS. Maar bij de Parti Socialiste hullen ze zich in stilzwijgen, kwestie van Dewael en Laruelle alle kansen op slagen te geven.