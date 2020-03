Dewael en Laruelle wachten op CD&V

Maandag moet duidelijk worden of CD&V alsnog op de tonen van Vivaldi wil dansen. Voor de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) zit er niets anders op dan af te wachten.

Dewael en Laruelle gingen vrijdag nog eens heel diep om in het weekend een gesprek mogelijk te maken tussen socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten om een Vivaldi-coalitie tot leven te wekken. Maar CD&V houdt de boot af, al is de deur nog niet helemaal op slot. Maandag beraadt het partijbestuur van CD&V zich. Maar de kansen lijken klein dat de partij alsnog beslist de N-VA te lossen.

De West-Vlaamse as rond Yves Leterme, Hilde Crevits en Joachim Coens houdt het been stijf. Ze vinden het niet kunnen dat de PS en de MR de wet dicteren. 'Is het normaal dat twee Waalse partijen zomaar zonder enig inhoudelijk argument zeggen wie ze absoluut niet in de federale regering willen?', klinkt het fel. CD&V kan het nog altijd niet verkroppen dat PS-voorzitter Paul Magnette een coalitie tussen de PS en de N-VA heeft gekelderd en CD&V heeft vernederd.

Het afwijzen van een partij kan toch niet het gezamenlijke programma worden. CD&V-bron

De blauwe, rode en groene families zijn bereid na het 'definitieve veto' van de PS tegen de N-VA iets anders te proberen, maar dat botst dus nog altijd op een njet van CD&V. Coens & co. zien er ook het nut niet van in aan een onderhandelingstafel te gaan zitten als er nog geen teksten zijn. 'Het afwijzen van een partij kan toch niet het gezamenlijke programma worden', klinkt het. Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau wil dat het over inhoud gaat.

Geen teksten

De koninklijke opdrachthouders beslisten geen teksten te maken, want dat bleek bij al de vorige pogingen steeds de verkeerde aanpak. Kandidaat-voorzitter bij Open VLD Bart Tommelein hekelde al meermaals dat de informateurs eigenlijk altijd te snel willen gaan. Maar alles ligt klaar. Als er een bereidheid is om aan de tafel te gaan zitten, kan het onderhandelingsproces beginnen op basis van een tekst die de grootste gemene deler is van alle voorgaande nota's, waarop de partijen dan hun prioriteiten en rode lijnen kunnen aanbrengen.

Dewael en Laruelle houden ook een methodologie achter de hand om werk te maken van een staatshervorming, waar ondertussen zowat alle partijen op aandringen. CD&V-vicepremier Koen Geens pleitte donderdag nog voor een nieuwe architectuur voor België. Dat was een duidelijk signaal dat CD&V niet meestapt in de bric-à-bracoplossing van een noodregering. Maar als zo'n staatshervorming de voorwaarde is om in een regering te stappen, zoals CD&V lijkt aan te geven, wordt het nog lang wachten op een regering.

Corona is niet te bestrijden in lopende zaken. Er is meer nodig. Entourage koninklijke opdrachthouders

En er valt geen tijd te verliezen. Met het opduiken van het coronavirus en de economische impact die dat heeft, is het geen optie de regering in lopende zaken nog maanden te laten aanmodderen. 'Corona is in lopende zaken niet te bestrijden. Er is meer nodig', klinkt het in de entourage van Dewael en Laruelle, in een poging een 'sense of urgency' te creëren.

De hoop is dat CD&V maandag alsnog beslist Vivaldi een kans te geven, want het alternatief zijn verkiezingen. Die zouden uitdraaien op een ramp voor alle traditionele partijen, blijkt uit interne peilingen van de Parti Socialiste. 'De kiezer is zeer boos', klinkt het.