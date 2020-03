Dewael en Laruelle werken aan omsingeling CD&V

De poging om de regering in lopende zaken met de steun van de PS om te vormen tot een noodregering komt neer op een 'omsingeling' van CD&V. De partij kan dan moeilijk weglopen. CD&V-voorzitter Joachim Coens schuift zelf de piste van een afspiegelingsregering naar voren, om de N-VA en de PS weer rond de tafel te brengen.

De koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) worden maandag weer bij de koning verwacht, al zouden ze naar verluidt sneller de stok willen doorgeven. Ze kijken dan naar Sophie Wilmès (MR), de premier in lopende zaken, die dan werk zou maken van een noodregering. Met de corona-uitbraak dreigt de begroting nog verder te ontsporen, waardoor bijsturen steeds dwingender wordt.

Voor een regering in lopende zaken zonder meerderheid is het onhoudbaar beslissingen te nemen met een grote budgettaire impact.

In de onderhandelingen over de Belgische bijdrage aan de Europese meerjarenbegroting, en bij de vraag welke bijdrage België wil leveren aan een nieuwe Europese deal met Turkije, is gebleken dat Wilmès tegen de grenzen van lopende zaken botst. Voor een regering in lopende zaken zonder meerderheid is het onhoudbaar beslissingen te nemen met een grote budgettaire impact.

In het parlement worden de sluizen nog gesloten gehouden. Al bouwt zich er wel een stuwmeer aan parlementaire initiatieven op, zoals het PVDA-voorstel om de btw op elektriciteit te verlagen naar 6 procent. Dat vergroot de druk. Als volgende week de begroting van voorlopige twaalfden weer moet worden goedgekeurd, een ritueel dat om de drie maanden wordt herhaald in het parlement, zal de politieke nervositeit opnieuw opflakkeren.

Omsingeling

Vandaar dat de piste voorligt om in het parlement, vertrekkend vanuit de regering-Wilmès, een meerderheid te zoeken, zodat budgettair kan worden bijgestuurd. Dat wordt de 'omsingeling' van CD&V genoemd. Het idee is dat CD&V moeilijk kan weglopen uit de regering in lopende zaken als er van de groenen en de socialisten steun zou komen voor een noodbegroting. Het kan het glijmiddel zijn naar een Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten. De eerste meeting die Dewael en Laruelle nog voor de krokusvakantie organiseerden, was niet toevallig een met het kernkabinet.

Maar CD&V houdt de boot af. De partij vraagt sociaal-economische maatregelen die in lijn liggen met de aanpak van de Vlaamse regering, waar CD&V en de N-VA samen met Open VLD de schouders hebben ondergezet. 'Al blijft CD&V een onzekere factor, zeker als verkiezingen echt aan de horizon verschijnen', zegt een partijtopper.

Maar er zijn nog hindernissen, die al weken dezelfde zijn en de opstart van een Vivaldi-coalitie onmogelijk maken. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is wel gewonnen voor een doorstartscenario, maar hij wil premier Wilmès niet in de draaikolk van de federale formatie zien verdwijnen.

Spijkerharde garanties

Voor Bouchez moeten er eerst spijkerharde garanties zijn dat een meerderheid kan worden gevonden rond de regering in lopende zaken. En die komen er niet. Niet van CD&V, maar ook niet van de sp.a. De Vlaamse socialisten zijn koele minnaars van Vivaldi, want de liberalen zullen een hoge prijs vragen en niet bereid zijn de realisaties van de 'Zweedse' regering op te geven.

De groenen zijn bereid zich pragmatisch op te stellen, maar komen in een lastig parket als het gaat over het langer openhouden van de kerncentrales, waarvoor steeds meer stemmen opgaan.

Hoe langer alles aansleept, hoe meer de voorzittersverkiezingen bij Open VLD naderen en hoe meer de window of opportunity voor Vivaldi zich sluit. Als Egbert Lachaert het haalt en eind maart Gwendolyn Rutten opvolgt, is de kans klein dat Vivaldi nog tot leven kan worden gewekt, ook al sluit Lachaert geen enkel scenario uit.

Als Lachaert aan zet komt, kunnen de verziekte relaties tussen de N-VA en Open VLD worden genormaliseerd. Dat kan de Vlaamse alliantie herstellen, waardoor de PS terug moet keren aan de onderhandelingstafel met de N-VA. In de entourage van CD&V-voorzitter Joachim Coens is zelfs te horen dat De Wever desnoods een Vlaamse alliantie moet smeden met de sp.a en Open VLD moet dumpen. De N-VA denkt er echter niet aan de Vlaamse regering open te breken, want de kans is nihil dat de PS alsnog naar de onderhandelingstafel komt.

Confederale onderhandelingen

Als alles geblokkeerd blijft, is er nog het scenario dat Jan Jambon (N-VA) in de verkiezingscampagne al eens op tafel wierp: dat de minister-presidenten van Vlaanderen en Wallonië, hij zelf en Elio Di Rupo (PS), een initiatief nemen. Dat is een manier om de PS weer aan tafel te krijgen met de N-VA, in een confederale logica.

Het ligt in de lijn van het herhaalde pleidooi van Coens voor een afspiegelingsregering. De federale regering is dan de optelsom van de regionale coalities.