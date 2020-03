Dewael geeft paars-groen laatste kans

Lukt het een paars-groene regering met de steun van het cdH te vormen? De koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle nemen de draad weer op, waar PS-voorzitter Paul Magnette en Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten hem eind vorig jaar loslieten.

Ook al wil CD&V-voorzitter Joachim Coens niet gezegd hebben dat Vivaldi dood en begraven is, toch kan hij moeilijk om de interne bevraging bij de CD&V-leden heen. Een meerderheid in CD&V blijft erbij dat de federale regering een Vlaamse meerderheid moet hebben. Voor Dewael en Laruelle leek het dan ook game over, maar toch willen ze het nog een week proberen. Er is nog hoop.

Ze grijpen terug naar de poging die Magnette eind vorig jaar heeft ondernomen om paars-groen op de rails te krijgen, nadat Rutten - met ruggensteun van de liberale boegbeelden Bart Somers, Patrick Dewael en Bart Tommelein - daarvoor het licht op groen had gezet. Het lukte nipt niet, omdat er verzet was in Open VLD en bij de MR. En CD&V wilde niet fungeren als vijfde wiel aan de wagen.

Vertrekpunt

Het scenario ligt op tafel om onderhandelingen te laten beginnen tussen de socialisten, liberalen en groenen, aangevuld met het cdH. De Franstalige humanisten kunnen met hun vijf zetels paars-groen aan een comfortabele meerderheid van 80 op 150 kamerzetels helpen. Eens dat die gesprekken lopen, is het niet ondenkbaar dat CD&V alsnog eieren voor zijn geld kiest en zich alsnog aansluit bij de coalitie. Maar nu Coens zichzelf aan de zijkant heeft gezet, willen Dewael en Laruelle teruggrijpen naar het vertrekpunt, zoals dat eind vorig jaar op tafel lag.

De koninklijke opdrachthouders zullen deze week niet meer alles op alles zetten om CD&V alsnog aan boord te hijsen, maar richten hun blik nu vooral op het cdH en de sp.a.

De koninklijke opdrachthouders zullen deze week niet meer alles op alles zetten om CD&V alsnog aan boord te hijsen, maar richten hun blik vooral op het cdH én de sp.a. CdH-voorzitter Maxime Prévot besliste kort na de verkiezingsnederlaag van 26 mei aan de kant te blijven staan, toen de Waalse regering werd gevormd. Maar eind vorig jaar gaf hij toch het signaal een federale regering mee op de been te willen helpen. Dat zette toen geen zoden aan de dijk, omdat de liberalen niet wilden vertrekken zonder CD&V.

Inmiddels lijkt het voor de liberalen geen zorg meer dat de federale regering geen Vlaamse meerderheid zou hebben. Er zit ook veel meer druk op de ketel. De coronacrisis dreigt economisch hard toe te slaan, waardoor het begrotingstekort door de grens van 3 procent van het bruto binnenlands product dreigt te gaan. Deze week wordt een nieuw budgettair rapport van het Monitoringcomité verwacht. En bovenal, het vooruitzicht van verkiezingen jaagt Open VLD de stuipen op het lijf. Er worden binnenkort ook peilingen verwacht, die de druk nog meer zouden verhogen, als ze in lijn liggen met een interne peiling bij de PS.

Kandidaat-voorzitter Egbert Lachaert leidde het verzet bij Open VLD, toen Rutten eind vorig de paars-groene trein op de rails wilde zetten. Lachaert heeft nu ook de openlijke steun gekregen van Alexander De Croo, maar toch lijkt Dewael met zijn paars-groene slotoffensief Lachaert voor voldongen feiten te willen plaatsen, nog voor de nieuwe voorzitter eind maart bij Open VLD gekend is.

Sleutelfiguur

Moeilijker lijkt het voor Dewael en Laruelle om sp.a-voorzitter Conner Rousseau er alsnog van te overtuigen mee te stappen in een paars-groen scenario. Magnette is daarin in ieder geval niet geslaagd. Rousseau wil het over inhoud hebben en heeft het gehad met de politieke spelletjes.

De sp.a-voorzitter lijkt de sleutelfiguur te zijn in deze laatste paars-groene poging. Als de sp.a in het belang van het land kan worden overtuigd mee te doen, kan een versnelling hoger worden geschakeld en voor het eerst aan een echte paars-groene formatiepoging worden begonnen.

De koninklijke opdrachthouders gaan ervan uit dat ze kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de groenen, al kunnen ook daar inmiddels vraagtekens bij worden geplaatst. Het rommelt bij Groen, zo bleek dinsdag nog uit een opiniebijdrage van Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman in De Morgen, waarin ze hekelt hoe Freya Piryns - die vorige week de politiek vaarwel zei - naar de uitgang is geduwd. 'Groen mag niet drammerig zijn. We hebben nood aan meer Freya's', schrijft ze in de opiniebijdrage, waarin ze aanklaagt dat de partijtop te ver afstaat van wat er leeft aan de basis. En daarin staat ze niet alleen.

Het rommelt bij Groen.