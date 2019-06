Dewael omzeilt probleem Van Langenhove spitsvondig

Protocollair Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) heeft mogelijke heisa in het parlement vernuftig afgewend. Franstalige partijen hadden aangegeven de rol van Dries Van Langenhove te zullen contesteren bij de eedaflegging.

Franstalige partijen maakten deze week veel misbaar over de rol die Dries Van Langenhove bij de eedaflegging zou hebben. Als één van de twee jongste parlementsleden zou Van Langenhove volgens de traditie onder meer het spreekgestoelte mogen betreden voor de eedaflegging.

Dit is de enige plaats die de kiezer mij heeft toebedeeld.

Dewael, omwille van zijn anciënniteit voorzitter van de Kamer bij de eedaflegging, reageerde daarop door de zitting aan te vatten vanop zijn zitje in het halfrond. 'Dit is de enige plaats die de kiezer mij heeft toebedeeld', zo sprak de VLD'er. Gewoonlijk neemt de voorzitter plaats op het podium vooraan in de Kamer.