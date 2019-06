Dewael op weg naar tijdelijk voorzitterschap Kamer

Groen en CD&V trekken hun kandidaat voor het Kamervoorzitterschap terug. Ze steunen Open VLD'er Patrick Dewael.

De kans is groot dat de Kamer deze middag de liberaal Patrick Dewael tot voorzitter kiest. Groen trekt de kandidatuur in van Tinne Van der Straeten en steunt de liberaal Patrick Dewael. Ook CD&V trekt de kandidatuur in van Servais Verherstraeten en steunt Dewael.

'Onze kandidatuur was gebaseerd op samenwerken en bruggen bouwen', zegt Van der Straeten. 'We delen de ambitie om de Kamer meer duurzaam te maken, efficiënter en meer open. Daarom hebben we gewerkt aan een consensus, waarbij het Patrick Dewael is geworden.'

Ook de PS steunt Dewael, valt te horen. Wat mee lijkt te spelen, is dat als de groenen de voorzitter van het parlement zouden leveren, zou het Vlaams Belang een ondervoorzitter mogen leveren. In Franstalig België ligt dat gevoelig.

Het reglement bepaalt dat de grootste partijen de ondervoorzitters leveren, behalve als ze al de voorzitter hebben. Door de voorzitter uit een kleinere partij te kiezen - Open VLD - komen de drie ondervoorzitters uit de N-VA, PS en de groene fractie.

De verkiezing van de voorzitter lijkt daarmee donderdagmiddag uit te draaien op een stemming tussen de N-VA en de meeste andere partijen. Voor de N-VA is Valerie Van Peel kandidaat. Ze blijft dat, zegt de N-VA. Dewael is officieel nog geen kandidaat, maar heeft dus wel brede steun.

Schermvullende weergave ©BELGA

De verkiezing gebeurt deze middag in drie stemrondes. Als een kandidaat in de eerste ronde minstens 76 van de 150 parlementsleden achter zich krijgt, wordt hij of zij voorzitter.