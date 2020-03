Deze extra maatregelen gaan woensdagmiddag in tegen corona

Vanaf woensdagmiddag 12 uur tot zondag 5 april mogen enkel supermarkten en voedingswinkels, banken, krantenwinkels, postkantoren, apotheken en benzinestations nog openblijven in België.

Fysieke activiteit

Fysieke activiteit buiten (bijvoorbeeld sporten) kan nog, maar enkel alleen of met één vriend, familielid of kennis. Er moet ook voldoende afstand worden bewaard.

Er komt een samenscholingsverbod dat bepaalt dat elke samenkomst in groep verboden is, ongeacht de grootte, behalve in gezinsverband.