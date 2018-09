'Deze winter geen tekort aan stroom'

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) verwacht dat er voldoende productie beschikbaar is om te zorgen dat het deze winter in alle omstandigheden zal blijven branden.

In het voorjaar had Marghem nochtans aangekondigd dat er voor deze winter een strategische reserve nodig zou zijn van 500 megawatt. Dat is te vergelijken met de helft van de capaciteit van een klassieke kernreactor. Marghem had tot 1 september de tijd om dit getal te herzien op basis van verdere analyses.