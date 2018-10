Di Rupo aan Michel: 'Flop, flop, flop'

Tijdens een zeer beladen debat in de Kamer heeft oud-premier Elio Di Rupo (PS) zwaar uitgehaald naar premier Charles Michel (MR).

Tussen oud-premier Elio Di Rupo en huidig premier Charles Michel komt het wellicht nooit meer goed. De relatie tussen de socialistische oppositieleider en de liberale eerste minister is al langer vertroebeld en beiden maakten dat dinsdagochtend in de Kamer nog eens duidelijk tijdens het debat over Michels beleidsverklaring.

Maandag gaf Michel in de Kamer zijn jaarlijkse toespraak over zijn beleidsplannen - het was de laatste beleidsverklaring van de legislatuur. Daarin wierp de premier zijn regering bloemetjes toe en schetste hij zijn vijf werven voor de komende zeven maanden.

'Tijd voor ander beleid'

Di Rupo schetste een heel andere toestand van het land. Hij ziet België als een staat waar de bevolking 'afziet' door de 'stijging van de prijzen, zoals die van diesel en elektriciteit', waar 'de armoede onder de jongeren is toegenomen' en waar het energiebeleid 'een fiasco' is.

'De rijken zijn ongetwijfeld tevreden over uw regering', stelde Di Rupo, verwijzend naar sommige belastingverlagingen. 'Maar de werknemers, de ambtenaren en de zelfstandigen merken dat hun leefomstandigheden dalen. Zieken, invaliden en werklozen worden helemaal vergeten.'

Ander beleid

Voor Di Rupo is het hoog tijd voor een ander beleid en daarbij viel hij Michel persoonlijk aan. 'Uw vader (oud-vicepremier Louis Michel, red.) was, samen met ons, een van de mannen achter de vooruitgang in een aantal ethische dossiers in het begin van de jaren 2000.'

'Sindsdien is er veel veranderd: u staat aan de zijde van de ultraconservatieven', beet Di Rupo Michel toe. 'De liberale recepten die u voor de volle 100 procent heeft kunnen toepassen, zijn een mislukking. Flop, flop, flop', zo maakte hij een allusie op Michels slogan 'jobs, jobs, jobs'.

Dat Di Rupo vroeg dat niemand tijdens zijn toespraak voor de Kamer zou kunnen tussenkomen, botste op ergernis bij de meerderheidspartijen. 'Als u respect vraagt voor de democratie, begin dan zelf met de democratie te respecteren', beet Michel hem toe.

De premier liet ook optekenen dat hij 'triestig wordt van hoe een oud-premier ons land bevuilt' en 'dat er onder de huidige regering massaal jobs bijkomen terwijl ze onder de vorige regering (die van Di Rupo, red.) verloren gingen'.

CD&V-voorzitter Wouter Beke sprong zijn coalitiepartner te hulp. 'Er zijn 200.000 jobs bijgekomen. Als ik parlementslid en voorzitter van een socialistische partij zou zijn, dan zou ik applaudisseren voor die 200.000 mensen die vandaag aan het werk zijn.'

'Stop stop stop'

Di Rupo zette zijn aanval op de regering evenwel verder. 'Veel burgers zeggen stop, mijnheer de eerste minister. Stop Stop Stop. U moet stoppen met te kloppen op de kop van de burgers en de spaarders. Het is tijd voor een nieuwe regering.'