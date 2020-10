Di Rupo wil extra verstrengen

Wallonië wil maatregelen nemen die neigen naar een lockdown. Dat laat ze bij monde van Di Rupo verstaan na een samenkomst van de Waalse regering. Vanmiddag is er overleg tussen premier Alexander De Croo (Open VLD) en de minister-presidenten van de deelstaten voor meer uniformiteit in de getroffen maatregelen.

De nieuwe maatregelen moeten zo ver mogelijk gaan in de richting van een 'confinement élargi'. In Frankrijk wordt vanavond wellicht beslist weer over te gaan op een nationale lockdown. De keuzes in Parijs bleken in het verleden vaak een voorbode van wat ons land te wachten staat.