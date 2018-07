Directeur Nationale Bank: 'Vestager is niet ernstig'

Marcia De Wachter, een van de directeurs bij de Nationale Bank, haalt via Twitter opvallend hard uit naar de Europese reactie op de Arco-deal. 'Vestager is niet ernstig.'

'Ze komt te laat', zegt De Wachter via haar Twitter-account, doelend op Eurocommissaris Margrethe Vestager die de federale regering dinsdag terugfluit met betrekking tot de deal rond Arco. De regering bereikte afgelopen nacht als onderdeel van onder meer een akkoord over de begroting ook een akkoord over een vergoeding voor de 800.000 Arco-coöperanten.

De vraag is nu of die de Europese toets zal doorstaan. Daarin lijkt niet elke partij in de regering evenveel vertrouwen te hebben. 'We zijn in contact met de Belgische overheid en zullen de deal de komende weken en maanden onderzoeken', aldus Vestager.

De Wachter lijkt in in ieder geval niet onder de indruk. 'Vestager is niet ernstig. Ze kent het Arco-nieuws al jaren. Haar diensten stelden maandenlang dat een commerciële geste van Belfius ok zou zijn. Wees nu alstublieft consistent', zegt De Wachter in een van haar vele tweets over de zaak.

Dat is opvallend. De Wachter, van CD&V-signatuur, is als een van de vijf directeurs lid van het directiecomité van de Nationale Bank. Die is toezichthouder op de financiële sector en dus ook op Belfius, dat betrokken is bij het dossier. De Wachter benadrukt wel dat ze tweet in eigen naam. Later dit jaar loopt haar mandaat af en gaat ze in de gemeentepolitiek.

Verder zegt De Wachter dat de problemen bij KBC, Fortis, Dexia en Ethias tijdens de financiële crisis 'heel vergelijkbaar waren', maar enkel 'politiek ideologisch verschillend werden opgelost'.

Gwendolyn Rutten, voorzitster van Open Vld reageert scherp op de tweets van De Wachter: 'Erg ongepast, politieke campagne voeren vanuit de Nationale Bank - wetende dat ze nota bene 19 jaar directeur was van die instelling'.