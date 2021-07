Dodental door overstromingen loopt op tot 32, alle doden geïdentificeerd

Dat blijkt uit de recentste update van het crisiscentrum. De afgelopen dagen fluctueerde het aantal vermiste of bereikbare personen sterk. Zo stelden de autoriteiten dat cijfer dinsdag bij, van een zeventigtal tot 116. Nu is het aantal vermiste of onbereikbare personen 18. 'De politiediensten zetten hun werkzaamheden op het terrein voort', klinkt het.

In Wallonië zitten 400 gezinnen zonder drinkbaar water, meldt de Société Wallonne des Eaux (SWDE). In de provincie Namen is er nog geen drinkbaar water in Celles, het hoger gelegen gedeelte van Dave waar het water is afgesloten voor reinigingswerken. SWDE waarschuwt dat de komende dagen nog incidenten mogelijk zijn op het distributienetwerk in de getroffen zones. Mogelijk zijn ook de ondergrondse leidingen beschadigd, wat kan leiden tot nog meer waterlekken.