'Door regering beloofde aanwerving van 1.600 politiemensen volstaat niet'

De regering belooft elk jaar 1.600 mensen aan te werven bij de politie, maar dat volstaat niet om de grote, internationale criminaliteit aan te pakken. Dat zegt de topman van de federale gerechtelijke politie, Eric Snoeck.

Zal de regering-De Croo erin slagen elk jaar 1.600 mensen aan te werven om de politie te versterken? De afgelopen vijf jaar schommelde het aantal mensen dat bij de politiescholen aan een basisopleiding van inspecteur mocht beginnen tussen 926 en 1.467. Maar de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie, Eric Snoeck, die vorige week in het parlement nog getuigde over de strijd tegen de financiële criminaliteit, waarschuwt dat we er met 1.600 mensen nog niet geraken.

4.211 speurders federale gerechtelijke politie De federale gerechtelijke politie telt nu 4.211 speurders. Dat is volgens topman Eric Snoeck te weinig en een drempel waar we zeker niet onder mogen gaan.

'Onze boodschap is dat het niet met 1.600 inspecteurs is dat we de internationale criminaliteit kunnen bestrijden', stelt Snoeck. 'De criminaliteit wordt steeds complexer, digitaler en internationaler. Dat vergt niet alleen voldoende speurders, maar ook voldoende onderlegde speurders. We hebben nood aan specialisten en hoogopgeleide mensen.’

125 Aanwerving IT-specialisten Bij de federale gerechtelijke politie, de DGJ, is een strategisch plan DGJ 3.0 uitgewerkt dat voorziet in de aanwerving van 125 IT-specialisten.

Bij de federale gerechtelijke politie, de DGJ, is daarvoor al een strategisch plan DGJ 3.0 uitgewerkt. Dat plan voorziet volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) alvast in de aanwerving van 125 IT-specialisten. Snoeck geeft ook aan dat het plan nieuwe statuten bevat om voldoende gespecialiseerde profielen te kunnen aantrekken.

16 Centrale dienst financiële criminaliteit De gespecialiseerde, centrale dienst voor de strijd tegen de financiële criminaliteit (CDGEFID) telt nog maar 16 mensen, terwijl dat er in 2014 nog 55 waren.

Maar ook de uitrusting van de speurders laat nog te wensen over. Snoeck: 'De federale politie heeft zo weinig middelen dat onze speurders die gespecialiseerd zijn in economische en financiële criminaliteit moeten rondrijden in wagens die gemiddeld tien jaar oud zijn. Dat is niet alleen problematisch voor onze operationele taken, maar ook voor de aantrekkingskracht van het beroep.'

‘Er moet ook meer worden geïnvesteerd in ICT, met artificiële intelligentie, software om geautomatiseerd boekhoudingen te analyseren en systemen om een beter zicht te krijgen op cryptomunten. Als we dat niet dringend aanpakken, leidt dat de komende jaren tot cruciale problemen.'

De federale gerechtelijke politie telt momenteel 4.211 speurders op een totaal van zo'n 13.000 mensen bij de hele federale politie en zo'n 40.000 mensen bij de hele politie, met de lokale korpsen erbij geteld. Snoeck: 'We hebben bij de federale politie echt een drempel bereikt met een minimum aan speurders waar we niet onder mogen gaan.' Voor de strijd tegen de financiële en economische criminaliteit, in de ruime zin, is er sprake van 519 speurders over heel België. Maar de gespecialiseerde, centrale dienst voor de strijd tegen de financiële criminaliteit (CDGEFID) telt nog maar 16 mensen, terwijl dat er in 2014 nog 55 waren.