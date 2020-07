Doorbraak of zoveelste debacle in federale formatie?

Alleen als Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert van onder de rokken van MR-voorman Georges-Louis Bouchez komt, lijken de regeringsonderhandelingen met de N-VA en de PS van start te kunnen gaan.

'Laat ons een regering vormen', zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met De Tijd. 'Ik denk dat we nu een unieke kans hebben op een regering die een draagvlak heeft in het noorden en in het zuiden van het land. Er is een bereidheid tussen de PS en de N-VA, en ook wij zijn als liberalen bereid aan regeringsonderhandelingen te beginnen. Zo snel mogelijk.'

We willen er zo snel mogelijk aan beginnen. Egbert Lachaert Voorzitter Open VLD

Dat Lachaert het licht op groen zet voor regeringsonderhandelingen lijkt de langverwachte doorbraak te zijn in de ruim een jaar aanslepende regeringsonderhandelingen. De N-VA en de PS zijn er klaar voor, de christendemocraten eveneens, en nu dus ook de liberalen.

Mager beestje

Vanzelfsprekend is dat niet. De liberalen maakten de voorbije dagen duidelijk dat ze niet van plan waren aan de onderhandelingstafel aan te schuiven als er voor hen niets inzat. De vrees was dat het akkoord tussen de N-VA en de PS neerkwam op een uitruil tussen institutionele hervormingen en meer sociale uitgaven en een mager beestje zou zijn in sociaal-economische hervorming.

Als die nota van de liberalen lekt, is het boeken toe voor de PS. Onderhandelaar

In een nota die de liberalen hebben bezorgd aan N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette 'komen ze terug op zowat alles wat ze sociaal-economisch in Arizona hadden toegegeven', zegt een onderhandelaar. 'Als die nota lekt, is het boeken toe voor de PS.'

Niet echt een nota dus die gemaakt is om het te doen lukken, zoals Lachaert zegt. Bovendien worden er nog wat scud­ra­ket­ten afgeschoten naar CD&V. In de nota staat dat vrij gestemd moet kunnen worden over euthanasie. Als Lachaert denkt dat Bouchez met die nota geen deuren wil dichtgooien, is dat naïef, luidt het.

Wandelen

Wat het nog moeilijker maakt, is dat de liberale boodschap 'samen uit, samen thuis' is. De Wever en Magnette willen met zes partijen - de N-VA, de PS, de sp.a, CD&V, cdH en Open VLD - aan de regeringsonderhandelingen beginnen en niet met zeven. Niet met de Franstalige liberalen erbij.

Met zeven aan tafel, dat gaat gegarandeerd mislukken. Toponderhandelaar

Lachaert weet dat, net als Bouchez. Door zich aan elkaar vast te klinken, sturen ze De Wever en Magnette wandelen. 'Met zeven aan tafel, dat gaat gegarandeerd mislukken', zegt een toponderhandelaar.

Misschien dat De Wever en Magnette willen nagaan of Lachaert alsnog van onder de rokken van Bouchez wil komen, al was het maar omdat Bouchez zelf meermaals heeft laten verstaan niet zo'n groot probleem te hebben Open VLD te lossen. Lachaert wilde eerder dat sp.a-voorzitter Conner Rousseau zonder de PS aan tafel zou komen, wordt opgemerkt. Maar De Wever en Magnette zullen het geen weken meer aanzien.

Volgens Lachaert is Bouchez er op een blauw topoverleg van overtuigd dat het geen zin heeft voort te doen met de regering-Wilmès, maar volgens de N-VA en de PS is de voorzitter van Open VLD daarin andermaal 'naïef'. Het volstaat voor Bouchez om het nog enkele weken te trekken. Dan kan hij in september, als premier Sophie Wilmès (MR) het vertrouwen weer vraagt in de Kamer, vaststellen dat er geen regering is. De socialisten zullen het vertrouwen niet meer geven, maar Wilmès kan dan nog een jaar in lopende zaken voortdoen met haar regering.

De N-VA en de PS moeten beslissen hoe het voort moet. Of eindigt het hier?