Dossiers Afghaanse asielzoekers worden voorlopig niet geweigerd

Lopende dossiers van Afghaanse asielzoekers worden wegens de toestand in Afghanistan voorlopig niet geweigerd.

Minstens tot eind september worden sommige dossiers van Afghaanse asielzoekers on hold gezet. Dat stelt het Vluchtelingencommissariaat (CGVS) dat oordeelt of mensen recht hebben op de vluchtelingenstatus in ons land.

Verhoren gaan door

De verhoren van mensen - om te checken of ze recht hebben op bescherming in ons land - blijven doorlopen. Het CGVS zal ook blijven beslissen of mensen recht hebben op officiële erkenning als vluchteling. Ook wie als Afghaan al de vluchtelingenstatus ontving in een ander Europees land, zal zijn dossier behandeld zien en teruggestuurd worden naar die EU-lidstaat.

Nieuw is wel dat het Vluchtelingencommissariaat voorlopig stopt met beslissen of mensen recht hebben op subsidiaire bescherming. Bij die laatste komt het er in grote lijnen op neer dat mensen in hun thuisland vervolgd worden om wie ze individueel zijn: hun ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging, seksuele geaardheid...

Bij het CGVS werkt de procedure als volgt: er wordt altijd eerst gecheckt of iemand in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus. Blijkt dat niet het geval, dan wordt gekeken of mensen voldoen aan de voorwaarden voor subsidiaire bescherming.

Voor Afghanen is beslist de dossiers van subsidiaire bescherming op te schorten. Volgens Van den Bulck is de situatie door de opmars van de taliban op het terrein zo onduidelijk en chaotisch dat onmogelijk te beoordelen valt in hoeverre hun leven in gevaar is.

Er komen voorlopig ook geen beslissingen meer over nieuwe verzoeken: Afghaanse asielzoekers die de voorbije maanden hun aanvraag om verblijfsstatus geweigerd zagen en een nieuwe aanvraag indienen omdat er nieuwe elementen zouden zitten in hun dossier. Vanaf nu geldt een algemene weigeringsstop: geen enkel dossier wordt de komende tijd afgekeurd.

Belangrijk erkenningskanaal

Dit jaar kregen 337 Afghanen subsidiaire bescherming. 225 zijn erkend als vluchteling. 38 mensen zagen hun status ingetrokken en 1.048 Afghanen zagen hun aanvraag geweigerd. Tot en met juli dienden 2.608 Afghanen een asielaanvraag in.

