Douane doet nog recorddrugsvangst in coronatijden

De topman van de douane waarschuwt dat de drugstrafiek op volle toeren draait in deze coronatijden. Bij de controle van de laatste passagiersvluchten naar Zaventem is zelfs nog een recordvangst gedaan. In de haven van Antwerpen moet de douane haar drugsteam nog versterken.

Deze maand is er in ons land nog 1,133 ton cocaïne ontdekt. In het buitenland is nog eens 1,368 ton onderschept die België als bestemming had. ‘We hebben op de laatste passagiersvluchten die nog toekwamen in de luchthaven van Zaventem een ongeziene vaststelling gedaan van cocaïne en heroïne. Het ging om honderden kilo’s drugs', zegt Kristian Vanderwaeren, de administrateur-generaal van Douane & Accijnzen, in een gesprek met De Tijd. 'De georganiseerde criminaliteit ziet opportuniteiten in deze crisis. Nog nooit hebben we zo'n grote hoeveelheid drugs gevonden in de bagage van passagiers. De drugssmokkelaars rekenen er duidelijk op dat er minder controle is.'

Ook de sigarettensmokkel ligt niet stil. We hebben onlangs nog 40 miljoen illegale sigaretten ontdekt. Die mannen trekken zich niet veel aan van de coronamaatregelen. Kristian Vanderwaeren Topman Douane en Accijnzen

‘In de zeehaven in Antwerpen hebben we ons drugsteam zelfs nog tijdelijk versterkt met mensen uit onze andere opsporingsteams. Want in Zuid-Amerika hebben die jongens nog genoeg geld en middelen om de trafiek te laten draaien. We hebben met de terminaloperators ook al afgesproken dat we dat samen met de federale politie heel goed blijven in de gaten houden. Ik wil voorkomen dat de schepen uit Zuid-Amerika nu massaal worden volgepropt met drugs en dat die tussen de mazen van het net glippen door de coronacrisis.’

Roodgloeiend

10 procent Uitgevallen douaniers Bij de douane is al 10 procent uitgevallen door (vermoedelijke) corona. Dat is nog haalbaar, zegt de topman, maar bij 20 of 30 procent vallen er gaten.

Intussen is al een op de tien douaniers uitgevallen door (vermoedelijke) corona. ‘We hebben bijna een heel team naar huis moeten sturen. 10 procent uitval kunnen we nog aan. Dat kunnen we nog enkele maanden volhouden. Maar als dat naar 20 of 30 procent evolueert, vallen er natuurlijk gaten.

De telefoon van de douanetopman staat dezer dagen roodgloeiend, van burgemeesters tot ziekenhuizen, die bellen over allerlei zendingen met mondmaskers en andere medisch materiaal dat ze snel nodig hebben. Vanderwaeren: 'Het is een tsunami van vragen die bij ons binnenkomen. Wij staan aan de Europese grenzen en er komen enorm veel goederen binnen in het kader van de coronacrisis. Tegelijk is er een Europees exportverbod gekomen op de uitvoer van een lange lijst van 'medische persoonlijke beschermingsmiddelen'. Daarvoor heb je nu een uitvoervergunning nodig. We moeten dus al die goederen zo vlot mogelijk laten instromen zonder onze controles te verminderen en tegelijk bij de export een pak meer goederen blokkeren tot een vergunning is afgeleverd. Terwijl de trafiek in de haven van Antwerpen en op de luchthaven van Bierset nog gewoon zijn gang gaat, zeker als die uit China komt. De boel ligt niet plat.'

Groepsgevoel

'We doen wel minder fysieke controles in deze coronatijden. We staan toe dat alle begeleidende documenten bij een aangifte, zoals vergunningen en certificaten, volledig elektronisch worden ingediend. Dat doen we natuurlijk niet als we weten dat er in een container mogelijk drugs zitten. Dan gaan we nog altijd fysiek ter plekke. Onze grensinspectieposten moeten wel het fysiek contact beperken en ze krijgen beschermingsmateriaal: handgels, mondmaskers en handschoenen. De ploegen veranderen ook zo weinig mogelijk van samenstelling om de verspreiding van het virus tegen te gaan.’