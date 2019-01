Douane onderschept 755.000 namaakproducten

De douane onderschepte vorig jaar ruim 755.000 namaakproducten. Dat zijn er meer dan in 2017 omdat ze meer namaaksigaretten heeft ontdekt. Er zijn ook meer nagemaakt speelgoed en nagemaakte gsm-accessoires ontdekt.

Sigaretten vormden de grootste hoeveelheid namaakgoederen die de douane vorig jaar onderschept heeft. Het ging om meer dan 227.000 pakjes (van 20 stuks), ruim twee keer meer dan de 94.000 in 2017 ontdekte pakjes.

Maar op langere termijn ontdekt de douane minder nepsigaretten. In 2016 ging het nog om 3,8 miljoen pakjes, in 2014 zelfs om 7,5 miljoen. Er is al langer een verschuiving te merken van namaaksigaretten, waarbij de verpakking van een bekend merk is nagemaakt, naar ‘cheap whites’. Dat zijn goedkopere sigaretten die soms wel legaal geproduceerd worden, maar om de accijnzen te ontduiken worden binnengesmokkeld.

Er worden ook illegale sigaretten op eigen bodem gefabriceerd, merkt woordvoerder Francis Adyns op. Zo ontdekte de douane vorig jaar een illegale sigarettenfabriek in Grobbendonk. De machines konden er tot 2.000 sigaretten per minuut maken.

Speelgoed

Naast sigaretten ontdekte de douane vorig jaar ook veel speelgoed en games. Het ging om meer dan 104.000 stuks. Dat zijn er meer dan de vorige drie jaren. In 2015 ontdekte de douane nog amper 5.700 stuks speelgoed. Vorig jaar ontdekte de douane grote hoeveelheden nagemaakte Rubic’s cubes (18.360 stuks), Beyblades van het merk Hasbro (13.232), Hooverboards (3.919), Lego-speelgoed (5.010), laserzwaarden van Star Wars (2.500) en joysticks voor Nintendo en Sony Playstation (3.860). Die kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.

Maar ook het aantal nagemaakte accessoires voor gsm-toestellen zit al vier jaar in de lift. Dat ging van amper 30.000 stuks in 2015 over 36.000 in 2016 en 62.000 in 2017 naar bijna 68.000 vorig jaar. Het gros daarvan (zo’n 45.000) waren stekkers, kabels, oordopjes, batterijen en headsets van de twee bekendste gsm-merken Samsung en Apple.

Nephorloges

Anderzijds is de douane vorig jaar opvallend minder ‘klassieke’ namaakgoederen tegengekomen. Zowel het aantal onderschepte nephorloges en -sieraden als het aantal nagemaakte (luxe)kledingstukken en -accessoires is meer dan gehalveerd tegenover 2017. Er zijn vorig jaar ook welgeteld 33 nagemaakte cd’s en dvd’s tegengehouden.

Maar in de restcategorie met meer dan 230.000 ‘andere namaakgoederen’ die de douane ontdekte, zaten ook 48.500 nagemaakte verpakkingen en labels. Dat kan erop wijzen dat de namakers de controles proberen te omzeilen door de onderdelen apart in te voeren en ze dan hier in ateliers te assembleren tot de echte nagemaakte producten, stelt Adyns.

In de groep producten die de volksgezondheid zwaar kunnen schaden vond de douane vorig jaar slechts 29 nagemaakte geneesmiddelen en 20.236 nagemaakte voedingsproducten en dranken.

Wereldwijd zien de douanediensten dat namaak nog altijd vooral uit China komt, zeker voor gsm-accessoires. De grootste hoeveelheden komen Europa binnen via schepen, maar steeds meer namaak belandt via koerierdiensten rechtstreeks bij klanten die ze online bestellen.