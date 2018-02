Douane onderschept ruim 106 miljoen goedkope sigaretten

De douane heeft vorig jaar ruim 106 miljoen ‘goedkope sigaretten’ ontdekt, speciaal gemaakt voor de smokkelmarkt. De vangst is veel groter dan in 2016.

De douane onderschepte in 2017 in ons land 106,59 miljoen ‘cheap whites’. Die goedkopere sigaretten worden soms wel legaal geproduceerd, maar zijn bestemd voor de smokkelmarkt. Er worden niet alleen accijnzen mee ontdoken, ze voldoen ook niet aan de gezondheidsnormen qua nicotine, teer en CO. Op de verpakking wordt evenmin gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen van roken.

De douane kon vorig jaar een pak meer cheap whites onderscheppen dan in 2016. Toen nam de douane amper 79,8 miljoen sigaretten in beslag, zowel cheap whites (86%) als namaaksigaretten (14%).

Schermvullende weergave ©BELGA

De cijfers van de douane lijken de internationale tendens te volgen dat de handel in cheap whites die in namaaksigaretten verdringt. Douane & Accijnzen onderschepte vorig jaar 88.400 namaaksigaretten, nog geen procent van het aantal inbeslaggenomen cheap whites.

Toch trof de douane vorige maand in Grobbendonk een heuse fabriek in namaaksigaretten aan. Er stonden machines die tot 2.000 sigaretten per minuut konden maken. Er werden 3,2 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen en verpakkingsmateriaal van de merken Richmond en L&M.

Het was niet de eerste keer dat de douane in eigen land productieplaatsen ontdekte. In 2016 vond ze die ook in Maaseik en Ans.

De illegale sigarettenproductie in de Europese Unie groeit exponentieel. Francis Adyns woordvoerder FOD Financiën

‘De illegale sigarettenproductie in de Europese Unie groeit exponentieel’, stelt Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. ‘De sigaretten zijn vaak bestemd voor een groot aantal lidstaten, dat blijkt uit de verschillende talen op de verpakkingen.’