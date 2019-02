Douane ontdekt 600 kilogram bushmeat op luchthavens

Op de luchthavens van Zaventem en Bierset heeft de douane de voorbije vijf jaar ruim 600 kilogram ‘broussevlees’ in beslag genomen. Maar het aantal controleacties neemt af.

Het is verboden in uw bagage vlees mee te brengen naar ons land als u vliegt vanuit een land buiten de Europese Unie. Toch zouden veel passagiers uit Afrika en andere landen erin slagen bushmeat of broussevlees, dat afkomstig is van de jacht op wilde dieren in de tropen, naar hier te brengen, weggestoken in hun reistassen of in koelboxen. Het gaat onder meer over vlees van apen - zelfs de meest beschermde mensapen - en van reptielen.

2,7 ton vlees 2,7 ton vlees Naast de gewone controles, waarbij de douane de voorbije vijf jaren 629 kilogram bushmeat in beslag heeft genomen, waren er samen met onder meer het voedselagentschap FAVV ook gezamelijke BACON-controleacties op passagiers uit niet-EU-landen. Daarbij werd nog eens ruim 2,7 ton vlees in beslag genomen. Tussen die inbeslaggenomen vleesproducten en -bereidingen zat ongetwijfeld ook veel bushmeat, maar alleen DNA-analyses zouden daar uitsluitsel over kunnen geven.

De douane heeft de voorbije vijf jaar op de luchthavens van Zaventem en Bierset meer dan 629 kilogram broussevlees in beslag genomen. Het gros, zo’n 465 kilo, is in 2016 in Bierset in beslag genomen na de terreuraanslagen, toen vluchten vanuit Zaventem werden omgeleid. Het vlees is ontdekt bij passagiers die uit Congo kwamen. Vorig jaar is op de luchthaven van Zaventem zeker 21,3 kilogram bushmeat gevonden.

Bacon-acties

Sinds 2012 houdt de douane in onze luchthavens naast de dagelijkse controles ook zogenoemde BACON-acties, wat staat voor ‘Bagage Controle’. Ook andere diensten, zoals het voedselagentschap (FAVV) en het geneesmiddelenagentschap (FAGG), nemen deel aan die controles op passagiers uit niet-EU-lidstaten.

De afgelopen vijf jaar is er bij die controleacties 2.758 kilo vlees in beslag genomen. Daar zit zeker ook bushmeat tussen, al is het tijdens de controles moeilijk dat met zekerheid te stellen. Daar zijn DNA-analyses voor nodig. De vondsten tonen aan hoe groot de trafiek wel is.

Maar het aantal controles daalt, blijkt uit cijfers die sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht kreeg van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD). Vorig jaar vonden maar 10 BACON-acties plaats, tegenover 34 het jaar voordien, 28 in 2016 en 38 in 2015. Vorig jaar is dan ook slechts 202 kilogram vlees ontdekt tegenover 733 en 921 kilo in 2016 en 2017, toen er veel meer BACON-acties waren.

Het broussevlees dat de douane de voorbije jaren kon onderscheppen, kwam vooral uit Congo. Maar er zijn ook passagiers betrapt uit Kameroen, Ethiopië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Ghana, Senegal en Zuid-Afrika.

Chimpanseevlees

Het Eén-programma ‘Pano’ legde in oktober nog bloot hoe gemakkelijk het is bushmeat in uw bagage naar ons land te smokkelen. De reportagemakers konden zelfs chimpanseevlees in de Congolese stad Kisangani kopen en dat naar hier vliegen. Op de luchthaven van Kisangani werd de bagage wel grondig gecontroleerd, maar mocht het verpakte vlees toch naar ons land vertrekken. Op Zaventem passeerde de bagage zonder problemen langs de douane.

In de Brusselse Matongéwijk konden de reportagemakers op verschillende plaatsen broussevlees kopen, terwijl de handel in bushmeat niet alleen de biodiversiteit in gevaar brengt, maar ook de volksgezondheid.

Na de reportage schoof federaal minister van Landbouw en Voedselveiligheid Denis Ducarme (MR), die bevoegd is voor het voedselagentschap FAVV, de hete aardappel door naar de douane.

‘Het FAVV oefent zeker een bevoegdheid uit inzake de wettelijke import van bushmeat. Het is echter de douane die op de eerste rij staat voor de strijd tegen de illegale import. De douane valt onder de bevoegdheid van de minister van Financiën’, antwoordde Ducarme in oktober in de Kamer.

Maar in het antwoord dat Lambrecht van minister van De Croo kreeg, wordt de hete aardappel teruggeschoven naar het voedselagentschap. ‘De douane heeft een stopfunctie bij de controle op het binnenbrengen van producten van dierlijke oorsprong, waaronder vlees en mogelijk bushmeat. Het opstellen van een proces-verbaal behoort echter tot de bevoegdheid van het FAVV.’