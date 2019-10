Douane wil elke container in Antwerpen screenen

De Antwerpse haven is dé toegangspoort voor cocaïne in Europa: dat wordt jaar na jaar duidelijker uit de cijfers van de onderscheppingen. Kon de douane in 2015 14 ton coke in beslag nemen in de haven, dan liep dat vorig jaar op tot 50 ton. ‘Dat record zullen we dit jaar opnieuw verbreken’, zegt Vanderwaeren. ‘Vandaag staat de teller al op 41.688 kilo. De jaarlijkse stijging loopt samen met onze verhoogde inzet op het terrein, maar ook met de groei van de productie in Zuid-Amerika en met de consumptie in Europa’, erkent de topman. De inschatting is dat de inbeslagnames goed zijn voor 10 procent van de verscheepte waar. Er is dus nog werk aan de winkel.