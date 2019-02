Douane ziet beginnersfout bij brexit door de vingers

Daarnaast krijgen douaniers meer fysieke ruimte om hun werk te doen. Aan de grens werken douaniers de klok rond in een tolkring, een gebied van 250 meter rond de grensovergang. Hun dienstverlening gebeurt er 24 uur op 24 en de bevoegdheden voor controles zijn er groter. Bedrijven die zich binnen de tolkring bevinden, kunnen makkelijker hun in- en uitvoer organiseren.

De douane gaat ervan uit dat ze na de brexit 930.000 extra invoeraangiftes zal moeten verwerken. Dat is een zevende meer dan vandaag. De berg aangiftes voor uitvoer zal naar verwachting met de helft groeien, tot rond 9 miljoen aangiftes. Veel van die nieuwe aangiftes zullen gebeuren door bedrijven die dat nog nooit deden, omdat ze tot nog toe alleen goederen verkochten in de EU.

De federale overheid is nog altijd bezig met de aanwerving van 380 douaniers. Een en ander loopt moeilijk omdat er in West-Vlaanderen nauwelijks werkloosheid is en het om gespecialiseerde jobs gaat, waarbij vaak ook wapendracht hoort. Bovendien zijn ook ondernemingen in de privésector, zoals expeditiebedrijven, op zoek naar dezelfde profielen.