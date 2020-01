Douaniers Belgische luchthavens moeten handschoenen en mondmasker dragen

Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën, stelt dat douaniers in normale omstandigheden ook al handschoenen dragen, en dat enkel het verplichte mondmasker nieuw is. Volgens hem was de maatregel niet noodzakelijk, maar dreigden de vakbonden met acties als de verplichting er niet kwam. 'De douaniers controleren goederen, daar is weinig besmettingsgevaar', aldus Adyns.