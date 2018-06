Douaniers houden stiptheidsacties op Zaventem

De acties zijn gericht tegen de problemen bij het federaal ambt, de federale overheidsdienst Financiën en de douanediensten. Momenteel lopen onderhandelingen over een nieuw statuut voor de federale ambtenaren.

Maar het overleg met minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) loopt voor geen meter, vinden de vakbonden. 'We worden belachelijk gemaakt', aldus Nijs. De acties zullen nog de hele voormiddag duren. Of de stiptheidsacties van de douaniers voor grote hinder zorgen, is nog niet meteen duidelijk.