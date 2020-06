'Drie koningen' hopen deze week op doorbraak

De partijvoorzitters Egbert Lachaert, Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez hopen deze week op een doorbraak in hun poging een Ålandcoalitie zonder de PS op de been te brengen.

Een inhoudelijke nota hebben Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, CD&V-kopman Joachim Coens en MR-leider Georges-Louis Bouchez nog niet, maar die wordt deze week verwacht. Dan moet duidelijk worden of de 'drie koningen' iets in beweging krijgen.

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau wacht het inhoudelijke voorstel af voor hij duidelijk maakt of hij wil springen of niet. Dat druk op hem wordt gezet zonder dat echt met hem wordt gesproken, doet Rousseau vermoeden dat er spelletjes worden gespeeld. De sp.a-voorzitter houdt nauw contact met PS-voorzitter Paul Magnette, terwijl hij de Franstalige socialisten moet lossen om een Ålandcoalitie zonder de Parti Socialiste mogelijk te maken. Het plan is de huidige regering uit te breiden met de N-VA, de sp.a en het cdH, waardoor de regering kan rekenen op 76 zetels, of 77 als Jean-Marie Dedecker erbij wordt gerekend.

Lachaert, Coens en Bouchez zagen zondag voor het eerst de PS-voorzitter, al willen de drie een regering maken zonder de PS. Als dat niet lukt, moeten ze toch weer zaken doen met Magnette. Dan zal het socialistisch voorstel weer op tafel komen om de regering-Wilmès uit te breiden met de PS, de sp.a en het cdH. Die klassieke tripartite moet als minderheidsregering gedoogsteun van de groenen krijgen.

Wat nog niet gebeurd is, is dat men samen met ons over inhoud gaat praten. De PS en de N-VA raken er nooit onderling uit. Egbert Lachaert Voorzitter Open VLD

Lachaert gaat ervan uit dat hij een kans op slagen heeft. 'Wat nog niet gebeurd is, is dat men samen met ons over de inhoud gaat praten. De PS en de N-VA raken er nooit onderling uit.' Dat is altijd de these van de nieuwe voorzitter van Open VLD geweest. En zijn plannen lijken niet te zijn doorkruist door de afzwaaiende voorzitter Gwendolyn Rutten. Zij kreeg in 'De afspraak op vrijdag' de poppen aan het dansen door te vertellen dat de N-VA haar 'een aanbod' heeft gedaan voor een Vlaamse regering met gedoogsteun van het Vlaams Belang.

Preek

Op het partijbureau van de Vlaamse liberalen, waar Rutten zich had laten verontschuldigen, preekte Lachaert maandag dat ze samen vooruit moeten en dat geen verwarrende signalen kunnen worden uitgestuurd. Hij kreeg daarvoor brede steun. Ook de liberalen beseffen dat een regering nodig is om een verdere opmars van het Vlaams Belang te stoppen.

Bij de Parti Socialiste haalde Elio Di Rupo in een interview met De Standaard de uitspraken van Rutten aan om te herhalen dat een regering met de N-VA onmogelijk is. 'We wisten niet dat het zover ging. Als de N-VA met het Vlaams Belang wil samenwerken, is het voor ons volstrekt ondenkbaar om samen met hen in een regering te stappen', sloot Di Rupo voor een zoveelste keer de deur.