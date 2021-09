Drie op de vier gemeenten tellen te weinig huisartsen

Minstens 227 van de 300 Vlaamse gemeenten tellen te weinig huisartsen. In veel praktijken is daarom een patiëntenstop afgekondigd.

Drie op de vier gemeenten in Vlaanderen zijn 'huisartsarm'. Dat betekent dat er minder dan negentig actieve huisdokters per 100.000 inwoners zijn. In dunbevolkte gemeentes ligt de lat op 125 huisartsen per 100.000 inwoners. Dat meldt Het Laatste Nieuws dinsdag.