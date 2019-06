Dries Van Langenhove formeel in verdenking gesteld

In het onderzoek naar de uiterst rechtse groepering Schild & Vrienden is Dries Van Langenhove ondervraagd en in verdenking gesteld door de Gentse onderzoeksrechter. Dat bevestigt het parket.

De advocaat van Van Langenhove bevestigt dat zijn cliƫnt ondervraagd is. Van Langenhove, die inmiddels verkozen is op een Vlaams Belang-lijst, is achteraf vrijgelaten onder voorwaarden. En volgens de VRT heeft de Gentse onderzoeksrechter hem in verdenking gesteld voor mogelijke inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet.

In september 2018 opende het parket van Oost-Vlaanderen een gerechtelijk onderzoek naar Schild & Vrienden, naar aanleiding van een 'Pano'-reportage van de VRT. Daarin was te zien hoe, in besloten chatgroepen, mogelijk racistische, antisemitische en seksistische beelden door de leden van de groepering worden gedeeld.

Huiszoekingen

Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild & Vrienden, ontkent de aantijgingen, maar toch opende het parket een onderzoek. Bij huiszoekingen werden eerder al computers en gsm's van de leden in beslag genomen.

Donderdag legt Van Langenhove in principe de eed af als federaal parlementslid. Dan zou hij parlementair onschendbaar worden, maar volgens het parket is er geen sprake van parlementaire onschendbaarheid in dit onderzoek, omdat het werd opgestart toen Van Langenhove nog een 'gewone burger' was.

'Intimidatie'