Droogte leidt tot diepgangbeperking, waterkrachtcentrales stilgelegd

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil op meerdere Vlaamse waterwegen erg laag. Woensdag meldt De Vlaamse Waterweg diepgangbeperkingen op vijf plaatsen in Oost- en West-Vlaanderen. Aan het Albertkanaal zijn de waterkrachtcentrales in Wijnegem, Olen en Ham stilgelegd om water te besparen.

De Vlaamse Waterweg neemt preventieve maatregelen om spaarzaam om te gaan met water. Sluizen groeperen boten om te verhinderen dat te veel water wordt afgevoerd. Door het gegroepeerd versassen moet de pleziervaart op sommige plaatsen even wachten, maar de Vlaamse Waterweg 'beperkt de wachttijden tot een minimum'.

Met een diepgangbeperking doet de waterloopbeheerder een oproep aan schippers om waakzaam te zijn en er rekening mee te houden dat het waterpeil lager staat dan gewoonlijk. Dat is het geval op de IJzer, waar een diepgangbeperking van 30 centimeter van kracht is.

Op de Dender geldt een diepgangbeperking van 20 centimeter van de sluis in Geraardsbergen tot de grens met Wallonië. Op de Boven-Schelde is er een plaatselijke diepgangbeperking van 20 centimeter aan de sluis in Asper. Op het kanaal Gent-Oostende gaat het om 20 centimeter van Schipdonk (Nevele) tot Beernem. Op de Leie geldt een beperking van 20 centimeter van de sluis in Sint-Baafs-Vijve tot de Zultebrug in Zulte.

Aan het Albertkanaal zijn de waterkrachtcentrales in Wijnegem, Olen en Ham stilgelegd om water te besparen. In Olen en Ham worden die centrales ingeschakeld als pompen. Er wordt dagelijks water teruggepompt naar de hogere delen van het Albertkanaal. Zo wordt verhinderd dat water verloren gaat tussen de sluizencomplexen.

De watervang voor landbouw en natuur op het Albertkanaal en de Kempense kanalen is met 80 procent verminderd.

Captatieverbod

Het captatieverbod in de provincies West-Vlaanderen en Limburg wordt uitgebreid. Dat deelden de provinciale overheden woensdag mee. De nieuwe regeling is in West-Vlaanderen woensdag al van kracht, in Limburg vanaf donderdag.

Er mag in West-Vlaanderen vanaf woensdag alleen water gehaald worden uit de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare waterlopen van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder van Blankenberge, mits een vergunning. Het captatieverbod geldt ook voor alle afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. Het eerder ingesteld verbod voor alle waterlopen van de IJzer blijft van kracht.

In Limburg werd beslist vanaf donderdag het captatieverbod tot alle onbevaarbare waterlopen in de provincie uit te breiden. Er gelden wel enkele uitzonderingen: in de Gete in Herk-de-Stad en Halen, in de Demer tussen Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen, en in de Berwijn in Voeren mag wel nog water gecapteerd worden. De beperkte captatie van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is ook toegestaan.