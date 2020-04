Druk op ziekenhuizen neemt erg traag af

De waarschuwing van wetenschappers dat de corona-epidemie ondanks alle maatregelen heel langzaam zal uitdoven, lijkt uit te komen. Het gaat slechts mondjesmaat beter in de ziekenhuizen.

Dag na dag wordt de corona-toestand in onze ziekenhuizen iets beter. Maar het gaat heel erg traag de goeie kant uit, leren de jongste cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid.

Interessant is dat de cijfers leren dat de piek op 9 april viel. Toen waren er 459 nieuwe opnames, 1.285 mensen op intensieve en 496 overlijdens, allemaal records bij terugblik. Enkel het aantal mensen in het ziekenhuis die dag (5.590) was geen piek. Dat was twee dagen eerder (5.738). Op 8 april zijn de meeste mensen tot nu toe genezen uit het ziekenhuis ontslagen (524).

Weekgemiddelde

Bij verdere analyse is het ook aangewezen het weekgemiddelde erbij te nemen, net omdat dat iets beter de langere termijntrend aangeeft. Het filtert ook voor dagelijkse uitzonderlijke pieken of dalen. Hoe we dat doen? We nemen elke dag het gemiddelde in aantal opnames van de voorbije dagen en vergelijken die cijfers telkens met elkaar.

Er zijn de laatste 24 uur 303 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 5 procent tegenover een dag eerder, waar de opnames de dagen ervoor iets hoger lagen (respectievelijk 310 en 320). Het zijn er een derde minder dan op de piek op 9 april. De conclusie is dat het aantal nieuwe opnames nu vijf dagen daalt, maar dat die daling niet versnelt. Integendeel. Was er vijf dagen geleden nog sprake van een gemiddelde daling van 11 procent op weekbasis, dan is die daling nu afgevlakt tot 3 procent.

De ontslagen uit het ziekenhuis schommelen iets meer, van 161 tot 455 afgelopen week. Het weekgemiddelde laat wel een stijging zien in het aantal genezen verklaarde patiënten. Maar ook die stijging lijkt de laatste dagen een beetje af te vlakken.

Waarom zijn er na een maand van lockdown nog altijd 300 opnames per dag? De ziekte covid-19, die het coronavirus veroorzaakt, out zich als een trage sluipmoordenaar die pas na 10 dagen tot twee weken voor ernstige klacht zorgt. Het betekent wel dat de nieuwe opnames gaan over mensen die na de lockdown besmet zijn geraakt.

Nieuwe besmettingen

Vergeet ook niet dat er nog altijd nieuwe besmettingen zijn, gisteren 1.045 op een totaal van 6.600 tests. Disclaimer: in de besmettingen zitten sinds afgelopen week ook de tests in de rusthuizen, waardoor er een wat vertekend beeld ontstaat om te vergelijken. In de brede bevolking - dus via de klassieke labotests en ziekenhuizen - zijn de voorbije 24 uur 824 besmettingen geregistreerd. Dat is beduidend minder dan de voorbije weken. Het aantal tests met positieve uitkomst is gedaald tot ongeveer 16 procent, waar dat op het piekmoment boven 30 procent lag. Maar er zijn dus wel degelijk nog besmettingen.

De lockdown heeft ervoor gezorgd dat sociaal contact tussen grote groepen mensen afgesneden is. Maar er is dus nog altijd flink contact in intieme kring, waarbij mensen elkaar kunnen besmetten. In België gaan gezinsleden van een ziek persoon bijvoorbeeld nog buiten naar de winkel of sporten, waar er nog contact is met anderen. Virologen wijzen erop dat de lockdown in China, waar het virus uitbrak, veel draconischer was. Daar moest iedereen binnenblijven, vooral bij besmetting in de directe omgeving, waarbij eten en andere levensmiddelen aan huis geleverd werden. Alleen is het Chinese model niet te kopiëren. België is een democratie, China niet.

Hetzelfde beeld als bij de nieuwe opnames laat zich zien in de rest van de statistieken. Op intensieve zorgen liggen nu 1.119 mensen. De symbolische drempel van 1.000 is in zicht, maar ook hier zet de 'curve' erg langzaam de daling in. Sinds de piek op 9 april (1.285) gaat het om een daling met 13 procent. De daling op basis van het weekgemiddelde is weer miniem, 1,5 procent.

Op de piek was ongeveer 56 procent van de beschikbare capaciteit voor covid-patiënten op intensieve ingenomen. Dat is nu gezakt tot net onder 50.

Het totale aantal corona-patiënten in het ziekenhuis is tenslotte gezakt tot 5.069. Dus ook hier komt de drempel van 5.000 in zicht. Het gaat om een daling van 12 procent tegenover de piek. De daling op basis van het weekgemiddelde bedraagt nu al dagen 1 procent, opnieuw minimaal dus.

Het coronavirus kost ook opnieuw 290 mensenlevens, wat het totale aantal overlijdens tot 5.453 doet oplopen. Er overleden woensdag 93 mensen in het ziekenhuis en 192 in de rusthuizen. De sterftestatistieken zijn de uitzondering. Het gemiddelde op weekbasis stijgt nog, tot 7 procent. Maar de groei lijkt gelukkig heel langzaam te vertragen. Maar door moeilijke rapportage vanop het terrein, vaak met veel vertraging, valt er niet echt een peil op te trekken.

Schaduwkant

Inzake overlijdens moet wel opgesplitst worden tussen ziekenhuizen en rusthuizen. In de ziekenhuizen lijkt daling wel degelijk ingezet, in de rusthuizen is dat niet het geval, bevestigt de Belgische anticoronatsaar Steven Van Gucht.