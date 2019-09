Dubbel zoveel mensensmokkel ontdekt op onze luchthavens

De luchtvaartpolitie heeft het voorbije jaar bijna dubbel zoveel gevallen van mensensmokkel ontdekt in de Belgische luchthavens. Op Brussels Airport is de criminaliteit ook toegenomen.

Maanden geleden is op de luchthaven van Zaventem een man betrapt die met een valse Belgische identiteitskaart was binnengevlogen vanuit Athene. Toen de politie zag dat een andere passagier, wat verder in de rij, zenuwachtig reageerde, bleek die naast de man te hebben gezeten op het vliegtuig. De Nigeriaan was een mensensmokkelaar die de man met de valse papieren naar hier had begeleid. Hij is intussen veroordeeld tot twee jaar cel.

Het afgelopen jaar heeft de luchtvaartpolitie een pak meer gevallen van mensensmokkel ontdekt op onze luchthavens. Er zijn 71 dossiers geopend, tegenover 37 in 2017 en zelfs maar 11 in 2016. Daarbij zijn vorig jaar ook 23 mensen aangehouden. Het gaat over alle Belgische luchthavens met een ‘Schengenstatuut’, zoals die in Charleroi, Luik, Deurne en Oostende, maar de meeste gevallen vonden plaats op Brussels Airport.

Forse toename

Vanwaar die forse toename? Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is die deels te wijten aan de screening van vliegtuigpassagiers die sinds april vorig jaar gebeurt in de strijd tegen het terrorisme. ‘De hits die de screenings opleveren, gaan vaak over personen die bij dossiers van mensensmokkel betrokken zijn’, luidt het.

58 Op Brussels Airport werken 58 nieuwe federale agenten om de infrastructuur te beveiligen.

Uit nieuwe cijfers van de luchtvaartpolitie blijkt ook dat er vorig jaar in het algemeen meer criminaliteit is vastgesteld op Brussels Airport. Dat gaat over allerlei incidenten. Zo waren er gemiddeld elke dag twee diefstallen op de luchthaven van Zaventem (704), zoals gauwdieven en diefstallen uit auto’s. Er waren ook de helft meer gevallen van ‘verstoring van de openbare orde’ (121), naast nog eens 70 gevallen van vandalisme en vernieling.

De luchtvaartpolitie heeft geen eenduidige verklaring waarom de criminaliteit vorig jaar is gestegen op Brussels Airport. ‘Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen: het aantal passagiers, de vluchturen, de aanwezigheid van militairen, de politionele capaciteit, de aangiftebereidheid, stakingen bij het luchthavenpersoneel...’, stelt politiewoordvoerster Sarah Frederickx. ‘Maar sinds 1 december vorig jaar zijn er nog 58 federale agenten uit de nieuwe directie beveiliging gestart in de luchthaven voor de beveiliging van de infrastructuur.’

Luchthaven prioriteit

De procureur van Halle-Vilvoorde Ine Van Wymersch heeft begin dit jaar al aangegeven dat de luchthaven van Zaventem een prioriteit voor haar is. Er ontbrak een veiligheidsplan voor de luchthaven, die nochtans een ‘mini-drop’ is waarvoor een globale visie nodig is. Zo moeten niet alleen de luchtvaartpolitie, maar alle controlediensten op de luchthaven, zoals ook de douane, meer samenwerken en meer weten wat zich allemaal afspeelt op onze nationale luchthaven.