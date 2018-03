Ducarme: ‘Voedselagentschap had meer moeten controleren'

Het federaal voedselagentschap FAVV krijgt de opdracht om meer controles uit te voeren bij slachthuizen en versnijderijen. Dat heeft minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) bevolen.

Ducarme, die als minister verantwoordelijk is voor het FAVV, was woensdagvoormiddag bijzonder scherp voor zijn voedselwaakhond. In de Kamercommissie Volksgezondheid en Bedrijfsleven zei hij dat het FAVV meer inspecties had moeten uitvoeren bij het vleesbedrijf Veviba, nadat bij een controle in Kosovo in oktober 2016 etiketfraude op een lading vlees was vastgesteld.

‘Het FAVV had onmiddellijk moeten kunnen reageren, ook nadat er een gerechtelijk onderzoek liep’, zei Ducarme. ‘Na de eerste vaststelling had het voedselagentschap de frequentie van de controles moeten optrekken. Het had ook de uitvoervergunning van Veviba kunnen opschorten. Waarom is dat niet gebeurd?’

In diezelfde commissie verdedigde FAVV-topman Herman Diricks zich dat in 2016 en 2017 het FAVV alle inspecties bij Veviba heeft uitgevoerd waartoe het wettelijk verplicht was. ‘Zo lang het gerechtelijk onderzoek loopt, wil je als agentschap geen argwaan wekken bij een verdacht bedrijf door bijkomende controles uit te voeren’, aldus Diricks. ‘Dat principe hebben wij altijd gevolgd. Er is geen sprake van laksheid.’

Extra controles

Minister Ducarme heeft het voedselagentschap intussen opdracht gegeven om een bijkomende controles uit te voeren voor de vleessector. Per semester komt er één extra onaangekondigde controle, zowel bij de 106 slachthuizen, de 476 versnijderijen als bij de 478 koelinstallaties.

‘Het FAVV had onmiddellijk moeten kunnen reageren, ook nadat er een gerechtelijk onderzoek liep.’ Denis Ducarme Minister van Landbouw

Vanuit het FAVV kwam de subtiele vingerwijzing dat er dan wel extra middelen nodig zijn. ‘Met de middelen en mensen die wij hebben, voeren wij zo veel mogelijk inspecties uit’, zei Diricks. ‘Als daarvoor middelen voorzien worden, gaan we die aangrijpen om meer en betere controles te organiseren.’