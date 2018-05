Duizenden ambtenaren kunnen nog altijd op ziektepensioen

De verschillende overheden in ons land stuurden vorig jaar 3.700 ambtenaren met vervroegd pensioen om medische redenen. De federale regering wil komaf maken met die praktijk.

Als het van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) afhangt, kunnen ambtenaren niet meer vervroegd met pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. In het regeerakkoord zijn daarover afspraken gemaakt tussen de coalitiepartners.

Statutaire ambtenaren die jonger dan zestig zijn en medisch niet meer geschikt zijn om hun job uit te oefenen, zouden niet meer vervroegd met pensioen kunnen. In de plaats moet een ziekte-uitkering komen, net zoals dat ook in de privésector het geval is. De federale regering begon in september onderhandelingen met de deelstaten om het ziektepensioen op alle niveaus af te schaffen.

Voorlopig kunnen ambtenaren wel nog van die regeling gebruikmaken. De federale overheid, de deelstaten en de lokale besturen stuurden zo vorig jaar 3.700 ambtenaren met vervroegd pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de Federale Pensioendienst.

Het aantal ambtenaren dat met ziektepensioen gaat, ligt al vijf jaar tussen 3.700 tot 3.900. Van al het overheidspersoneel dat met pensioen gaat, is dat in bijna een op de acht gevallen door lichamelijke ongeschiktheid. Behalve voor de ambtenaren met een uitzonderingsregime, zoals die bij politie en defensie, is medische ongeschiktheid de enige manier om voor de grens van zestig jaar met pensioen te gaan.

Overleg met regio's

De federale regering kan de afschaffing niet op eigen houtje doorduwen. Omdat ook lokale overheden en de deelstaten hun personeel op ziektepensioen sturen, loopt overleg met de regio’s. Het dossier kwam begin maart nog aan bod in het Overlegcomité, het orgaan waarin de verschillende regeringen zetelen. ‘We zijn de opmerkingen van de deelstaten aan het verwerken om op basis daarvan het definitieve scenario uit te werken’, zegt het kabinet van Bacquelaine.

Bacquelaine wil komaf maken met het ziektepensioen omdat het mensen afschrijft. Zodra iemand definitief lichamelijk ongeschikt is, is er geen weg terug. Bijvoorbeeld kankerpatiënten die met ziektepensioen gaan, kunnen niet opnieuw aan de slag, zelfs als ze zich na verloop van tijd weer fitter voelen.

Een andere reden is dat sommige ambtenaren via het systeem al op erg jonge leeftijd in het pensioenstelsel belanden. In uitzonderlijke gevallen kan iemand al op zijn veertigste met pensioen gaan. Omdat de zieke dan onvoldoende dienstjaren op de teller heeft, moet hij het levenslang met een erg laag pensioenbedrag stellen.

Medex

Ambtenaren die lichamelijke ongeschiktheid claimen, krijgen vrijwel altijd gelijk. De dienst medische expertise Medex, die voor de federale overheidsdiensten het ziekteverzuim controleert, kreeg vorig jaar 282 aanvragen. In 271 gevallen gaven de controleartsen goedkeuring om vervroegd met pensioen te gaan. Slechts in elf gevallen moest eerst worden bestudeerd of de ambtenaar via aangepast werk toch nog aan de slag kon.

Het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ontkent dat in de publieke sector amper sprake is van re-integratie. Dat maar voor elf ambtenaren aangepast werk is gezocht, komt omdat het gaat om de finale beoordeling nadat de zieke zijn maximum van 365 beschikbare ziektedagen heeft opgebruikt. Ook daarvoor al, bij een kortere ziekte, kan een ambtenaar via re-integratietrajecten stapsgewijs weer aan de slag.