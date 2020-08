Duo Magnette-De Wever plant nieuw gesprek met liberalen

Volgens Groen en Ecolo vormt de nota van Magnette en De Wever nog niet de basis 'voor een formule met ecologisten' . De blik keert daarom weer naar de liberale familie. De Wever en Magnette beschikken over de steun van de PS, cdH, de sp.a, CD&V en de N-VA, maar dat is onvoldoende voor een meerderheid.

Het duo Magnette-De Wever had begin vorige week een gesprek met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Maar ook dat was geen onverdeeld succes. De Wever zei na afloop dat 'niemand nog voorstander is van de MR in de regering' en dat Bouchez er 'alleen op uit is de onderhandelingen te doen mislukken'.