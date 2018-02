Dutordoir: 'NMBS moet af van militaire structuur'

NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir heeft begrip voor het spoorpersoneel dat anoniem getuigt over de hiërarchische, militaire structuur bij het spoor.

Dutordoir, die ondertussen een jaar aan de slag is bij de NMBS, wil een nieuwe bedrijfscultuur bij de NMBS organiseren. Dat zegt ze naar aanleiding van een Pano-reportage over het Belgische spoor. Daarin vertellen anonieme medewerkers over de bedrijfscultuur bij de NMBS, die sommigen als 'dictatoriaal' omschrijven.