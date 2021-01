EU-lidstaten vrezen dit voorjaar minder vaccins AstraZeneca te krijgen

Opdrijven

AstraZeneca benadrukt tegenover de zakenkrant dat de start van de leveringen niet uitgesteld wordt, maar dat de oorspronkelijk afgesproken volumes lager zullen liggen door minder capaciteit in de fabriek die voor de Europese markt produceert. 'In februari en maart zullen we tientallen miljoenen dosissen verdelen onder de lidstaten, terwijl we de productie continu opdrijven.' De krimp in de productie zou geen effect hebben op het Verenigd Koninkrijk, waar het vaccin al op de markt is en wordt toegediend. In de EU loopt de licentieaanvraag bij het geneesmiddelenagentschap EMA.