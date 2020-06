Ecolo heeft benoeming bij Grondwettelijk Hof beet

De Senaat keurde vrijdag de voordracht van Thierry Detienne als rechter bij het Grondwettelijk Hof goed. Detienne is een gewezen Waals minister voor Ecolo. Hij kreeg 47 stemmen achter zijn naam, tien meer dan hij nodig had voor de nodige tweederdemeerderheid.

Ecolo had eerder ex-covoorzitter Zakia Khattabi voorgedragen, maar die kandidatuur werd tot twee maal toe afgewezen. Khattabi kon niet op de steun van de N-VA en het Vlaams Belang rekenen, die haar een te activistische houding in het asieldebat verweten. Ook de Franstalige liberalen van de MR weigerden haar te steunen.

Ecolo droeg vervolgens Detienne voor en die riep minder weerstand op. Detienne trad in de jaren tachtig toe tot de rangen van de Ecolo-beweging. Van 1999 tot 2004 was hij Waals minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. In 2012 raakte hij niet herverkozen als Kamerlid

Khattabi is blij dat de hele saga achter de rug is, maar ze betreurt dat de reputatie van het Grondwettelijk Hof werd aangevallen. 'Sommigen hebben niet geaarzeld de instelling te besmeuren door te stellen dat ze gepolitiseerd is en dat de rechters die geen jurist zijn incompetent zijn, louter om de geloofwaardigheid en legitimiteit van een kandidatuur onderuit te halen', zei ze in een reactie aan Belga.