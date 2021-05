Ecolo pleit voor herziening loonnormwet

Regeringspartij Ecolo vindt bedrijven die ondanks corona goed geboerd hebben, hun personeel bovenop de indexering meer dan 0,4 procent loonsopslag moeten geven. Daarmee krijgen de socialisten bijval.

Ook voor regeringspartij Ecolo moet het personeel in bedrijven die een goed jaar achter de rug hebben, meer krijgen dan een loonopslag van 0,4 procent bovenop de index. Dat zeggen covoorzitters Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane in hun boodschap naar aanleiding van 1 mei. Ze vinden wel dat de loonnormwet die door de vorige regering werd hervormd, opnieuw moet worden herzien, omdat die het sociaal overleg ontzettend zou bemoeilijken.

Daarmee steunen de Franstalige groenen de vakbonden en de socialistische partijen PS en Vooruit, die ook in de regering zitten. De socialisten dreigden er deze week mee dividenduitkeringen door bedrijven aan banden te leggen als er niet meer ruimte is voor loonsopslag. Daarop steigerden de werkgeversorganisaties. Ecolo rept zaterdag niet over dividenden.

De wet uit 1996 is een zwaar carcan geworden. Jean-Marc Nollet Voorzitter Ecolo

De demarche kwam er nadat de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over de stijging van de lonen deze week zijn stopgezet. De kloof tussen de sociale partners bleek te diep.

Knoop doorhakken

Het is nu aan de regering om de knoop door te hakken. 'De regering zal creativiteit aan de dag moeten leggen. De wet uit 1996 is een zwaar carcan geworden, maar het is haalbaar', aldus Nollet. De Franstalige groenen steunen in elk geval het pleidooi voor iets extra in bedrijven die goed geboerd hebben.

Voor die creativiteit kijkt Ecolo naar de 'veiligheidsmarge' die in artikel 5 van de wet is ingebouwd. Volgens Nollet heeft die marge geen enkele zin in de crisissituatie die ons land vandaag doormaakt. Door die marge toe te spitsen op sectoren die winst hebben geboekt, is er volgens hem ruimte om het personeel een opwaardering te geven die verder gaat dan wat vandaag op tafel ligt.

Voor Ecolo moet de loonnormwet uit 1996 worden herzien. Die wet werd aangescherpt door de vorige regering-Michel. 'De blokkering van de onderhandelingen toont opnieuw dat de wet het sociaal overleg ernstig bemoeilijkt, maar ook dat hij evenwichtige loonstijgingen in gezonde sectoren belet en een hinderpaal vormt voor de valorisering van uitzonderlijke prestaties tijdens crisissituaties', luidt het.