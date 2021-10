Ecolo schiet vierdaagse werkweek af

De piste van een gecondenseerde werkweek komt van Open VLD. Als de werkgever en de werknemer daarover een akkoord bereiken, zou het mogelijk worden vier dagen 9,5 uur te werken in plaats van 5 dagen 7,6 uur. In beide gevallen kom je aan 38 gepresteerde uren.

Opvallend genoeg toont de PS zich onder bepaalde voorwaarden bereid om het voorstel ook effectief in te voeren. 'Als het vrijwillig is en het werknemers toelaat hun werktijd flexibel in te vullen, zijn wij voor', liet ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci eerder deze week optekenen. 'Dit kan voor sommigen helpen om de combinatie van werken en privéleven te verbeteren.'

Voor zusterpartij Ecolo is het echter njet. 'Ik heb altijd de vermindering van de arbeidstijd verdedigd. Hier gaat het om een regeling van de arbeidstijd', reageerde federaal minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi vrijdagochtend op Bel-RTL. 'De in deze formule voorgestelde rustdag zal naar mijn mening nodig zijn om te herstellen van de gewerkte uren van de vorige dagen. Dus neen, mijn partij zal dit voorstel niet steunen.'

Op het vlak van het arbeidsmarktbeleid zou de Vlaamse regering 'alles krijgen wat ze vraagt'. Vlaanderen wil met name via een asymmetrisch beleid de regels over de beschikbaarheid van werklozen scherper kunnen stellen. Maar of het iets wordt met de liberale dada van de flexibilisering valt af te wachten.