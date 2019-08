Ecolo speelt diva in Waalse formatie

De PS en MR zien in diva-gedrag van Ecolo bij de Waalse coalitiegesprekken het begin van een geplande exit.

De Franstalige groenen stellen extra eisen om in een Waalse coalitie te stappen met PS en MR. De PS en Ecolo proberen al een tijd een coalitie op de been te brengen, maar moesten de MR aan boord halen toen een plan mislukte voor de vorming van een klaprooscoalitie. Die zou bestaan uit een minderheidskabinet van groenen en socialisten, met gedoogsteun van cdH en desnoods de extreemlinkse PTB.

Klaproos-nota

Ecolo komt nu opvallend genoeg nog forser uit de hoek. Het legt een extra laag met groene eisen bovenop de 'klaproos'-nota van eind juli, de uitkomst van gesprekken tussen Waals formateur Elio Di Rupo (PS) en Ecolo. In de nieuwe eisenbundel, uitgelekt in Le Soir, is onder meer sprake van een volledige plastic ban tegen 2030. Het onderhandelingsteam van Ecolo eist ook verregaande ingrepen richting een koolstofvrije economie. Nog opvallend is dat Ecolo Waalse topambtenaren enkel nog tijdelijk wil benoemen en komaf wil maken met de politieke benoeming van directiefuncties in de administratie. Het is allerminst toeval dat Ecolo dergelijk voorstel op tafel legt, omdat de top van de administratie vooral bemand wordt door mensen met een PS- of cdH-etiket. Een meer onafhankelijke administratie wordt nu samen met nog een aantal ideeën opnieuw voorgelegd, terwijl ze waren gesneuveld in de klaproos-nota.

2030 Plastic verbod In de nieuwe eisenbundel is onder meer sprake van een volledige plastic ban tegen 2030.

De gelekte nota wekt opnieuw groot wantrouwen bij PS en MR tegenover Ecolo. De twee partijen zien in het diva-gedrag van Ecolo - met een fors pakket groene fundi-eisen - de start van een geplande exit. Doordat het document uitgelekt is, weet iedereen nu waar en hoe hoog de lat ligt. Dat is voor Ecolo een elegante manier om eruit te stappen. Ecolo is wiskundig niet nodig voor een coalitie, want PS en MR hebben samen een meerderheid.

Het vermoeden bij de PS was daarom dat Ecolo er zou uitstappen. Dat is voor de socialisten niet echt een wenselijk scenario, want in een coalitie met liberalen dreigt ze continu op links gematrakkeerd te worden door oppositiepartijen Ecolo en PTB. De PS vormt in Brussel een coalitie met Ecolo en de partij hoopte de groenen ook in Wallonië aan boord te trekken. De Franstalige groenen besloten weg te blijven van de federale onderhandelingstafel. Voor de PS zou het iets gemakkelijker zijn federaal een regering te vormen - heel misschien zelfs met N-VA - met de wetenschap dat Ecolo niet helemaal voluit kan gaan qua oppositiewerk.

Interne sores

De Waalse gesprekken worden ook overschaduwd door interne sores bij Ecolo. De partij houdt op 15 september voorzittersverkiezingen. In de coulissen draaien kandidaten nu al warm, wat niet echt gunstig is voor de interne stabiliteit. Bij Ecolo bestaat het voorzitterschap altijd uit een duo. Dat moet altijd bestaan uit een man en vrouw, van wie één uit Brussel en één uit Wallonië komt. Zittend president Jean-Marc Nollet, wiens co-voorzitter Zakia Khattabi ermee ophoudt, moet op zoek naar een nieuwe running mate. Hij zou uitgekomen zijn bij de Brusselse Isabelle Pauthier, maar haar kandidatuur zou zijn teruggefloten omdat ze volgens de partijstatuten niet lang genoeg lid is.

Pauthier was bij de Brusselse regeringsvorming ook de inzet van een interne vaudeville. Nollet en Khattabi wilden haar aanstellen als Brussels staatssecretaris, maar dat is door de partijraad geblokkeerd, waarna de keuze op Barbara Trachte viel. Het toont dat - ondanks een grote verkiezingszege op 26 mei - niet alles peis en vree is bij Ecolo. Ook de 'band of brothers' met Groen staat onder druk. Ecolo stuurde zijn kat naar de rondetafel over de federale formatie, waar N-VA en PS elkaar voor het eerst officieel ontmoetten. Ecolo vond dat zinloos omdat er nul appetijt is voor een federale coalitie met N-VA, terwijl Groen wel mee aanschoof. Groen kwam deze week ook totaal onverwacht met het voorstel aan de N-VA om over een Vlaamse regering te onderhandelen.

De Waalse onderhandelingen zitten ondergronds tot 15 augustus. Dan wil formateur Elio Di Rupo MR en Ecolo een synthesenota voorleggen. Hij wacht intussen op een begrotingsnota van de administratie, die de precaire financiële toestand van Wallonië in detail moet brengen.

Geen radicale veto's

Nog in het zuiden van het land lijkt de PS een kleine opening richting N-VA te maken. De kleine winst is dat geen radicale veto's meer klinken, alleen de eis op staalharde garanties. De opening zou mogelijk kunnen zijn dat het confederalisme weliswaar taboe blijft voor de PS, maar het communautaire niet helemaal onbespreekbaar. Reden is dat Franstalig België het water financieel aan de lippen staat. Met de huidige financieringswet - een gevolg van de zesde staatshervorming - wordt dat probleem enkel pregnanter. In ruil zou de N-VA een sociaal-economische prijs moeten betalen. 'No way dat de PS op dat vlak een duimbreed toegeeft, want dan is ze mort', stelt gewezen Brussels minister-president Charles Picqué in Het Laatste Nieuws.

De sterke man van de socialistische vakbond schetste deze week waar de lat ligt. Thierry Bodson kwam af met een verhoging van het minimumloon tot 2.300 euro bruto per maand, een verlaging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 65 jaar, een verhoging van de sociale uitkeringen en een vermogensbelasting. Het is ondenkbaar dat N-VA dat allemaal slikt. 'Het is allemaal wishful thinking', luidt het bij N-VA. 'De deur zit nog even potdicht als voor de verkiezingen.'

Het is allemaal wishful thinking. De deur zit nog even potdicht als voor de verkiezingen. N-VA