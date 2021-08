Ecolo-topman Nollet: 'Klimaat is zaak van nationale veiligheid'

Er is geen tijd te verliezen, de CO2-uitstoot moet naar beneden, is de boodschap van Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet. Maar dat betekent volgens hem niet dat de plannen voor de bouw van nieuwe gascentrales, die de kernuitstap moeten opvangen, moeten worden opgeborgen.

'Vandaag is het klimaat een zaak van nationale veiligheid geworden', zegt Jean-Marc Nollet in een interview met L'Echo. Dus moet daar ook naar worden gehandeld. Er is volgens hem geen tijd meer te verliezen om de CO 2 -uitstoot te verminderen. 'België heeft zoals heel de wereld veel tijd verloren, maar het blijft mogelijk', aldus de topman van Ecolo. Maar dan moet nu wel actie worden ondernomen.

'Voor het komende politieke jaar 2021-2022 moeten we onze klimaatdoelstellingen vertalen in concrete maatregelen. Dat is mijn boodschap voor de politieke rentree. De federale regering moet in november en december naar de klimaattop in Glasgow kunnen gaan met een lijst aan maatregelen. Minister van Klimaat Zakia Khattabi heeft in de federale regering al een akkoord bereikt dat alle ministers tegen 30 september voorstellen op tafel leggen', zegt Nollet.

Als er geen tijd te verliezen is en de CO 2 -uitstoot drastisch moet worden verminderd, is het dan niet paradoxaal dat federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) nieuwe gascentrales wil bouwen? Die moeten de kernuitstap opvangen, maar stoten wel meer CO 2 uit. Die vraag had Nollet wel verwacht, glimlacht hij. 'Zelfs als die twee kerncentrales langer openblijven, zullen we nog gascentrales nodig hebben. De polemiek daarover is even kinderachtig als nutteloos.'

Kernuitstap

Volgens Nollet is het regeerakkoord heel duidelijk. 'In oktober zal de minister van Energie een veiling organiseren voor de transitie. Eind november zal de regering dan op basis daarvan een analyse maken. Als het resultaat volstaat, sluiten Doel 4 en Tihange 3 respectievelijk in juli en september 2025. Als er een probleem is met de strategische bevoorradingszekerheid, zal de regering de twee jongste kerncentrales langer openhouden, zoals voorzien is. Wij zullen heel het regeerakkoord en niets dan het regeerakkoord respecteren. We zullen geen risico nemen met de bevoorradingszekerheid. Maar van nu tot eind november is elke polemiek nutteloos', zo houdt Nollet de boot af.

