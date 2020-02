Ecolo-topman Nollet: 'Tijd voor plan B, met de B van België'...

Maar vandaag is koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) aan zet. Die kreeg van zijn partij één taak: een paars-gele coalitie rond de PS en de N-VA aftoetsen en dus geen Vivaldi-coalitie. Nollet denkt er het zijne van. 'Men draait in rondjes om een coalitie met PS en N-VA te vormen. Ik heb er zo stilletjesaan genoeg van. Dat werkt niet. Het is tijd om aan een plan B te werken. Met de B van België. Het België waar we van houden, dat straks 200 jaar bestaat, dat binnenkort weer de Europese Unie mag voorzitten...'

Vergissen de Vlamingen zich dan die denken dat een coalitie met PS en N-VA toch nog altijd mogelijk is? Dat er ook rond het institutionele raakvlakken mogelijk zijn?

Nollet: 'In het rondjesdraaien verliest men het evenwicht. De PS legt een regionalisering van justitie, Binnenlandse Zaken en politie op tafel, hoor ik. Mijn boodschap aan de PS en Magnette: 'Pas maar op. Doe dat niet. Dat gaat de zaken nog ingewikkelder maken. Waag je niet in die spiraal.' Vandaag is het veiligheid, morgen de sociale zekerheid. Vandaag is het justitie, morgen de fiscale rechtvaardigheid...'

We horen de PS toch niet veel over die regionaliseringswens...

Nollet: 'De partij heeft die op tafel gelegd om te vermijden dat ze op het sociale te veel zou moeten toegeven.'

Uw plan B, wat houdt dat eigenlijk in?

Nollet: 'Het wordt tijd om iedereen te verzamelen die een toekomst wil voor ons land, met een positieve, open en ambitieuze visie. Dat is de enige weg. Kijk naar wat er in het federaal parlement gebeurt. Nadat de N-VA uit de regering gestapt is, is er in tal van dossiers een meerderheid gevonden. Denk aan het VN-migratiepact, aan de resolutie om de CO2-uitstoot te verminderen... Dat was allemaal onmogelijk met de N-VA.'

'Sinds de verkiezingen zijn de groenen na de N-VA de grootste fractie in het parlement en hebben we met andere partijen ook meermaals de krachten gebundeld. Denk aan de steun voor een spreidingsplan voor migranten die op zee gered worden, aan de aanpassing van de vertrekpremie voor parlementsleden, ... En we verwachten nog stemmingen over abortus, de kansspelwetgeving, vaderschapsverlof,...'

Steeds zonder de N-VA?

Nollet: 'Ja! Het plan B werkt dus al, dossier per dossier. Dat kan dus werken met een stabiele meerderheid.'

De CD&V eist een meerderheid in Vlaanderen. Dat gaat niet zonder de N-VA.

Nollet: 'Op Europees niveau hebben de politieke families - de centrumrechtse EVP, de sociaaldemocratische S&D en het liberale Renew Europe - zich geschaard achter de plannen voor een Green Deal, met de groenen. Net als in België, heeft de N-VA zich niet ingeschreven in deze groene logica.'

Uw plan B is eigenlijk een uitgebreide regenboogcoalitie, of Vivaldi.

Nollet: 'Inderdaad. We hebben al zoveel tijd verloren. We moeten ons focussen op vier assen. Eén: de Europese Green Deal vertalen naar België, met ambitieuze investeringen, ook in mobiliteit en energie. Twee: iets doen aan de lage pensioenen, lonen, sociale uitkeringen, de gezondheidszorg en het garanderen van de sociale zekerheid. Drie: de ommezwaai naar een circulaire economie, met steunmaatregelen voor de bedrijven. Vier: een versterking van de democratie om het populisme te bestrijden. Maar ik sta ook open voor andere pistes.'

En dit allemaal in een precair budgettair kader?

Nollet: 'De situatie is inderdaad moeilijk. Maar de maatregelen die ik voorstel kosten niets. De kost van nietsdoen inzake klimaat is vier keer groter dan de kost van actie ondernemen. Je zou kunnen overwegen die investeringen buiten het begrotingscarcan te houden.'

Heeft Koen Geens u eigenlijk al uitgenodigd voor een gesprek?

Nollet: 'Ja, en we hebben twee uur gepraat. We hebben voorgesteld om te vertrekken van de inhoud, van de vier assen die ik net toelichtte.'

Geens premier?

Nollet: 'Dat is voor ons van secundair belang.'

Snapt u de ergernis aan Vlaamse zijde over uw weigering om met N-VA rond de tafel te zitten?