Ecolo voert forcing voor meer vrouwen in bedrijfstop

Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht minimaal een derde vrouwen en een derde mannen in hun raad van bestuur aan te stellen. Als ze dat weigeren, kunnen na verloop van tijd de vergoedingen van de bestuurders worden geschorst. Voor zover bekend is dat nog nooit gebeurd.

Schlitz is van plan die wet te evalueren. Een op de drie bedrijven volgt de genderregels nog niet, zegt ze. Daarom moet de wet strenger worden. Ze pleit er daarnaast voor de lat hoger te leggen: aan de bedrijfstop zou 40 procent vrouwelijk (en mannelijk) moeten zijn. Ze wil die genderregels ook in het directiecomité, het door de CEO geleide managementniveau dat rapporteert aan de raad van bestuur en de dagelijkse leiding van het bedrijf waarneemt.

Het plan staat niet vermeld in het regeerakkoord. Daarin valt hoogstens de algemenere ambitie te lezen dat de overheid ‘een actieve genderpolitiek zal voeren’, alsook ‘een voluntaristisch genderbeleid dat structurele en historische onevenwichten aanpakt’. Wel is volgens Schlitz Europese wetgeving in de maak die in dezelfde richting gaat.