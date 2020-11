Economie gaat nog wat langer in de ijskast...

Met een ruim pakket aan steunmaatregelen probeert de regering-De Croo het bedrijfsleven en de bevolking door de tweede coronagolf te loodsen. Economen betwijfelen of het verder bevriezen van de hele economie de beste manier is om met de centen om te gaan.

‘Naast een epidemiologische crisis is dit ook een economische en sociale crisis’, stelde premier Alexander De Croo (Open VLD) vrijdag op een persconferentie. Door de lockdown moeten weer heel wat bedrijven sluiten en zien zelfstandigen en werknemers hun inkomen terugvallen. Met een nieuw steunpakket, dat bestaat uit 38 maatregelen, wil de federale regering hen helpen het hoofd boven water te houden.

Op vraag van de werkgeversorganisaties komt de federale regering met een behoorlijk gul pakket voor het bedrijfsleven. Tot 31 maart kunnen alle ondernemingen net zoals in het voorjaar zonder voorwaarden hun personeel op tijdelijke werkloosheid zetten. Dat betekent dat ze hen niet langer moeten betalen en dat de betrokken werknemers een werkloosheidsuitkering van de overheid krijgen. Het supplement van 5 euro per dag dat bedrijven in normale omstandigheden moeten bijleggen, wordt overgenomen door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Zo hoopt de overheid dat bedrijven niet meteen overgaan tot ontslagrondes.

Voor bedrijven die door de coronamaatregelen hun deuren hebben moeten sluiten, komt er een extra levenslijn. Ze krijgen een vrijstelling voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal. Dat geldt ook voor toeleveranciers die hun omzet met minstens 65 procent hebben zien terugvallen. Zelfstandigen die moesten sluiten krijgen een compensatie om door de moeilijke maanden te raken. Ze krijgen ook uitstel van betaling voor sociale bijdragen en voor de vennootschapsbijdrage. Ook voor werknemers en de zorgsector komen er steunmaatregelen.

Economie bevriezen

Met de maatregelen kiest de regering-De Croo ervoor de economie nog wat langer in de ijskast te stoppen. Om gezonde bedrijven te redden kiest ze ervoor het geld te laten rollen en alle bedrijven te ondersteunen. De academische wereld en de Nationale Bank plaatsten nochtans vraagtekens bij die aanpak. ‘We mogen de economie niet te lang bevriezen’, zei Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank en de covoorzitter van de Economic Risk Management Group, die de overheid adviseert voor het economische coronabeleid, enkele weken geleden nog.

Bij de steunpakketten kunnen vragen worden gesteld. Heeft het zin sectoren te blijven ondersteunen waarvan het duidelijk is dat ze nog maanden, zo niet jaren de gevolgen van de coronacrisis zullen meedragen? Heeft het zin tijdelijke werkloosheid onvoorwaardelijk toe te staan voor bedrijven in de evenementen- of reissector, waarvan duidelijk is dat ze op termijn toch moeten overgaan tot ontslagrondes?

Arbeidseconoom Ive Marx (Universiteit Antwerpen) vindt dat een doelgerichtere aanpak nodig is. ‘Ik begrijp dat we in een fase van crisismanagement zitten en dat het voor de regering-De Croo, die nog maar enkele weken aan het roer staat, niet gemakkelijk is. Maar eigenlijk kun je alleen maar vaststellen dat we veel tijd verloren hebben om ons beter voor te bereiden op de economische gevolgen van een eventuele tweede golf.’

Activeren

Marx wijst naar de tijdelijk werklozen. ‘Je weet dat een deel van die mensen niet meer zal kunnen terugkeren naar hun oude werkgever. De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB probeert die mensen wel een opleidingsaanbod te doen, maar dat is al bij al vrijblijvend. Het is op federaal niveau dat je moet nadenken hoe je de regels moet aanpassen om een betere doorstroming naar ander werk te creëren. Dat is helaas niet gebeurd.’

Bij de voorstelling van de steunmaatregelen werd niet over een activerend luik gesproken. Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) nam in zijn beleidsbrief, die donderdag werd gepubliceerd, wel op dat hij gaat uitzoeken hoe tijdelijk werklozen aan ander werk kunnen worden geholpen. Het betekent in alle geval dat van tijdelijk werklozen een inspanning zal worden gevraagd. Met de hete adem van de extreemlinkse PTB in de nek is dat geen eenvoudige boodschap voor een Franstalige socialist.