Economie krabbelt recht na corona-uppercut...

Toeristen in de Bretoense badplaats Quiberon. Ondanks de coronaperikelen draait de toeristische sector in Frankrijk vrij goed.

De economie lijkt in eerste instantie behoorlijk te herstellen van de coronaklap. Neemt dat herstel de komende maanden extra vaart? Of komt er een terugval?

De Belgische chemiegroep Solvay keek in het afgelopen kwartaal aan tegen een winstduik van 30 procent. Een ferme klap. Maar minder erg dan was gevreesd. Bovendien verwacht topvrouw Ilham Kadri tegen het eind van dit jaar beterschap. ‘Het dieptepunt ligt achter ons’, zegt ook CEO Françoise Chombar van Melexis, specialist in chips voor de autosector.

Is het ergste van de coronacrisis voorbij? Is de economie uit het dal aan het klimmen? Tegenover het prille optimisme van Solvay staat het pessimisme van de Duitse chemiereus BASF. Het luxeconcern Kering (Gucci, Yves Saint Laurent) zette in het eerste helft van dit jaar beter dan verwachte resultaten neer. Daar staat tegenover dat concurrent LVMH zwaar lijdt onder de coronacrisis.

Uit de autosector komen enkele positieve geluiden: de Peugeot-groep maakte in de eerste helft van het jaar een behoorlijke winst, Volvo Cars verwacht dat zijn verkoop en winst in de tweede jaarhelft weer op het pre-coronaniveau komen.

Doemscenario's

De economische doemscenario's die werden geschreven toen in maart heel wat landen in lockdown gingen, lijken te zwartgallig te zijn geweest. De economie heeft de klap beter verteerd dan was gevreesd.

Overdreven pessimisme aan het begin van een crisis is niet ongewoon - in België toonden de bedrijven zich in de enquêtes van de Nationale Bank en de Economic Risk Management Groep gaandeweg iets minder somber.

Langs de andere kant hebben de economie en de bedrijven zeker baat bij de massale liquiditeitsinjecties van de centrale banken en de tientallen miljarden euro's of dollars gulle steun die de overheid in tal van landen geeft aan bedrijven en gezinnen.

Het ondernemersvertrouwen in België is in juli significant verbeterd nadat het ook in juni al fors was opgeveerd, bleek vorige week - dat was voor de coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad en in Antwerpen werden verstrengd.

Vertrouwen is een sleutel voor het economisch herstel. Maar het is slechts een sentiment dat snel kan omslaan.

Ook de maandelijkse peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit gaf zopas aan dat de economische activiteit in de privésector in Europa aantrekt. In Duitsland, de economische locomotief van Europa, stijgt het ondernemersvertrouwen eveneens sterk, signaleert de IFO-indicator. Vooral in de dienstensector, maar ook in de industrie.

Vertrouwen is een belangrijke sleutel voor het economisch herstel. Maar het is slechts een sentiment. En dat sentiment kan snel omslaan. Harde data over de gang van zaken in de economie worden gewoonlijk pas met een vertraging van enkele weken of zelfs maanden gepubliceerd. Dat maakt het moeilijk accuraat de actuele temperatuur van de economie te meten.

Gemengd beeld

De Britse zakenkrant Financial Times ontwikkelde daarom een scorebord met snel beschikbare indicatoren die aangeven hoe de economie in verschillende landen herstelt van de coronaklap.

Het geeft een gemengd beeld. Het aantal openstaande vacatures in bedrijven is in de meeste landen sterk gezakt sinds februari en zit nog niet opnieuw in de lift. Bezoeken aan cafés, restaurants en andere ontspanningsgelegenheden staan wel bijna weer op het niveau van maart. Toch in Frankrijk, Italië en Duitsland. In Zweden zitten ze zelfs erboven.

Winkels krijgen nog altijd minder klanten over de vloer. 15 procent minder in Italië, 40 procent minder in het Verenigd Koninkrijk, 70 procent minder in de VS.

Het toerisme, gemeten aan de hand van het aantal reservaties, herstelt in de Zuid-Europese landen behoorlijk. Vooral Frankrijk doet het goed.

En er is het niveau van de luchtvervuiling. Dat ligt in bijna alle grote Europese steden, ook Brussel, lager dan gewoonlijk. In Berlijn echter maar net, in Oslo en in de Sloveens hoofdstad Ljubljana ligt de pollutie zelfs hoger.

China

In China sloeg de corona-epidemie het eerst toe. Het land is de tweede grootste economie ter wereld, op vele manieren verbonden met de rest van de wereld. Hoe snel de economische activiteit in China herneemt, is daarom van groot belang voor de globale economie.

En hoe gaat het daar? Een indicator die Financial Times ontwikkelde op basis van data over het steenkoolverbruik in de elektriciteitscentrales, de vastgoedverkoop, de containertrafiek, de verkeerscongestie en de luchtvervuiling duidt aan dat de economische activiteit na een dieptepunt begin maart geleidelijk aan hernam. Maar de wederopstanding is de jongste maand stilgevallen. De economische activiteit in China ligt nu zowat 20 procent lager dan begin dit jaar, en 35 procent lager dan in juli vorig jaar.

Hoe de economie in China, in Europa, in de VS en in de rest van de wereld de komende maanden zal evolueren, is moeilijk te voorspellen. Zet het herstel door? Of komt er een terugval? Het kan meevallen, maar het kan ook tegenvallen.