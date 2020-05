Economische relance inzet voor nieuwe regeringsonderhandelingen

Met een economisch relanceplan van 30 miljard euro willen PS-voorzitter Paul Magnette en zijn sp.a-collega Conner Rousseau de federale regeringsonderhandelingen weer op gang trekken.

PS-voorzitter Paul Magnette legde zaterdag op de superkern, waar de regering-Wilmès samenzit met de tien partijen die de volmachten ondersteunen, zijn economisch relanceplan op tafel. Volgens de socialist is het mogelijk dat daarover in lopende zaken overeenstemming wordt gevonden. Er kan volgens Magnette niet mee worden gewacht tot september, als er een nieuwe regering is.

Op de superkern bleek echter dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez niet staat te springen om het relanceplan van de PS over te nemen. De regeringspartijen zitten elk zelf op een relanceplan te broeden. Bouchez liet verstaan dat zo'n relanceplan de kern moet zijn voor de gesprekken over een nieuwe regering.

Er is sprake van een eerste contact tussen De Wever en Magnette sinds in maart de onderhandelingen spaak liepen.

'Op een bepaald moment moeten we praten over de kern van de zaak en stoppen met de temperatuur van de een of de ander te meten. Als Paul Magnette en Conner Rousseau poolshoogte willen nemen na de lockdown en een synthese willen maken van de verschillende standpunten, zoveel te beter', zegt Bouchez. 'Maar het is tijd dat iedereen voorstellen op tafel legt en dat we over concrete dingen praten, zoals wat we voor elke sector willen doen. Het relanceplan zal centraal staan in het regeerakkoord van de volgende regering. Als we daarover een akkoord bereiken, hebben we de ruggengraat van de volgende regering. Je kan beide niet los van elkaar zien.'

Socialistische regie

Nu Wilmès II als een volwaardige regering is geïnstalleerd, ligt de regie niet meer bij het Paleis om een nieuwe regering te vormen. Magnette en Rousseau namen, als grootste politieke familie, vorige week daarom het heft zelf in handen. Ze hebben al contact gehad met verschillende partijvoorzitters. Er is zelfs sprake van een eerste contact vorige week tussen De Wever en Magnette sinds in maart de onderhandelingen over een noodregering mislukten en het verwijten over en weer regende tussen de voorzitters van de N-VA en de PS. Komende week willen Magnette en Rousseau de andere voorzitters die de regering-Wilmès steunen zien. Met het Vlaams Belang en met PTB/PVDA wordt dus niet gepraat.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten riep eerder op de regeringsonderhandelingen te laten vertrekken vanuit een paarse as. 'Er is een groot akkoord nodig tussen liberalen en socialisten. Laten we paars opnieuw uitvinden en kijken wie er allemaal kan meedoen', zei ze bij VTM Nieuws. Als er vanuit paars wordt vertrokken, is Open VLD er zeker bij, is de achterliggende logica. Terwijl de Vlaamse liberalen anders uit de boot dreigen te vallen, want de PS zal niet nooit met de N-VA én Open VLD in een regering willen stappen, wordt in CD&V-kringen gezegd. 'Alle demonen rammelen weer met hun ketting', merkt een partijvoorzitter op.