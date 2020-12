Een groter deel van uw inkomen ontsnapt aan belastingen

Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2020 kunnen de fiscale plafonds voor volgend jaar berekend worden. Die zijn van belang voor uw inkomsten en uitgaven in 2021, die u zal aangeven in uw belastingaangifte van 2022. Voor de officiële cijfers is het wachten op de publicatie in het Staatsblad in januari.

Minder belastingen

Ook goed nieuws is er voor ouders die opvangkosten betalen voor bijvoorbeeld de crèche of buitenschoolse opvang. ‘De voorbije jaren kon tot 11,20 euro per opvangdag en per kind fiscaal ingebracht worden. Dat bedrag is opgetrokken en wordt voortaan geïndexeerd. In 2021 kan tot 13,70 euro per opvangdag fiscaal ingebracht worden’, zegt Wellens.