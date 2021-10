Een jaar Vivaldi: wordt De Croo meer dan een crisismanager?...

Op haar eerste verjaardag rest de Vivaldi- coalitie nog twee jaar om iets te maken van de hervormingen die ze bij haar aantreden had aangekondigd. Krijgt kapitein De Croo de muiterij op zijn veelkleurige schuit nog onder controle, of blijft zijn palmares beperkt tot dat van de crisismanager die de pandemie onder controle kreeg?

‘Premier, ik ben hier vandaag de achtste spreker en niemand heeft u geluk gewenst met 1 jaar Vivaldi. Het is misschien wel een verjaardag, maar niemand vindt hem blijkbaar gelukkig. Doet u het eigenlijk nog graag?’ N-VA-fractieleider Peter De Roover kon zich donderdag nog eens uitleven tijdens het vragenuurtje in de Kamer. De N-VA ervaart sinds enkele maanden hetzelfde als socialisten en groenen in de vorige legislatuur: dat het lastig oppositie voeren is als regeringspartijen oppositie voeren tegen elkaar.

Alexander De Croo (Open VLD) pareerde het zoals hij dat al sinds zijn aantreden doet: met een besmuikt grapje en een voluntaristische, maar niet bijster mee- slepende boodschap. ‘We hebben de leiding gegeven die het land nodig had. Samen met de ministers-presidenten zijn we er in de grootste gezondheidscrisis ooit in geslaagd een stabiel beleid te voeren, het hoofd koel te houden, empathie te tonen, moeilijke maatregelen te nemen en ons uit de crisis te halen. Nu komen we in een volgende fase. Dat u twijfelt of we een begrotingsakkoord kunnen maken, begrijp ik. Aan ons om te tonen dat we het kunnen.’

Op een tirade à la Guy Verhofstadt, Elio Di Rupo of Charles Michel, kon De Croo nog niet één keer betrapt worden. Omdat het niet bijster slim is om als spits van slechts de zevende partij in de Kamer tekeer te gaan tegen de grootste partij. Maar vooral omdat hij bij zijn aantreden een andere manier van politiek had beloofd en dus boven de mêlee wil blijven staan. Een nobel streven, maar sinds de socio- economische dossiers corona meer en meer van de agenda verdrijven en de partijvoorzitters van liberalen en socialisten elkaar met veto’s en oekazes om de oren blijven slaan, staat de premier stilaan kniehoog in de mêlee.

‘Daarom is hij erop gebrand om tegen de State of the Union op 12 oktober met een solide pakket te komen’, zegt een minister. ‘Een begroting, een investeringsplan, steun voor Wallonië, een oplossing voor de energieprijzen, arbeidsmarkthervormingen… Kortom, een groot verhaal waar de zeven partijen zich kunnen achter scharen en tonen dat we ons werk doen.’

Erg veel stress bezorgt die oefening de topministers merkwaardig genoeg niet. De lat van het begrotingswerk wordt zoals verwacht niet al te hoog gelegd, nu de doelstellingen die België met Europa heeft afgesproken voor 2022 eigenlijk al gehaald zijn dankzij de sterke economische groei. Van de reële inspanning van 2 miljard voor volgend jaar is 1,3 miljard eigenlijk al gevonden, onder meer dankzij de effectentaks. 700 miljoen op een tekort van 21 miljard is peanuts. ‘Beter een beperkte maar solide inspanning, zoals onder de regering-Di Rupo, dan de lege dozen van Charles Michel’, klinkt het op meerdere banken. De verdediging tegen de voorspelde kritiek ligt al klaar. Ook de Vlaamse regering van Jan Jambon (N-VA) doet volgend jaar een minimale inspanning van 97 miljoen.

Maar er liggen wel een paar boobytraps: de inperking van zowel het gunstregime voor het profvoetbal als de vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste aanwervingen - wat de MR carrément weigert - en de stijgende energieprijzen, die tot een ideeënopbod leiden alsof het volgende week verkiezingen zijn. ‘Ach, we geraken er wel uit’, zegt een vicepremier. ‘Ik weet dat het stilaan ongeloofwaardig begint te klinken, maar in het kernkabinet blijft de verstandhouding echt goed. We zijn geen kibbelkabinet. We zijn een ploeg van acht rustige mensen die wekelijks verbaasd staan te kijken van wat er rondom ons gebeurt.’

Geen ruimte voor rebellie

In de coronacrisis was de eenheid er vanaf de start van Vivaldi wel. De tandem De Croo en Frank Vandenbroucke (Vooruit) - die standhield tot half mei - zette de lijnen uit. Via de immer compromisbereide minister-president Jambon werd ook de N-VA mee in het bad gesleurd. Zolang veel mensen overleden aan het coronavirus was er geen ruimte voor al te grote politieke confrontaties. De massale financiële steun en het uitzicht op Europese miljarden voor investeringen hielden de sociale partners en de linkse Franstalige partijen kalm. En de succesvolle vaccinatiecampagne - tenminste in Vlaanderen - in combinatie met de snelle economische heropleving, herleidde enkele incidenten - de paaspauze en de afgelasting van Pukkelpop- snel tot vage herinneringen. Dat de spotlights van de populaire media maandenlang haast alleen maar op Covid-19 stonden, maakte het bovendien mogelijk om in relatieve luwte harde fiscale noten te kraken: de nieuwe effectentaks, de vergroening van de bedrijfswagens en het buitenlands vastgoed, drie dossiers van vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V).

Over de aanpak van corona ging alleen de MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez openlijk tegen het compromis in. De liberaal volgt sinds zijn intrede in de Wetstraat een staalharde logica: om zijn partij weer te laten groeien, moet hij elke dag aan- tonen dat de PS en Ecolo geen haar beter zijn dan extreemlinks en dat de MR het enige alternatief is. Daarbij houdt Bouchez zich voor niemand in, ook niet voor de premier. Tussen de twee botert het niet geweldig. Haast openlijk zegt Bouchez dat de MR niet moet betalen omdat De Croo premier wou worden.

Met zijn collega Egbert Lachaert klikt het wel. De Oost-Vlaming probeerde lange tijd Bouchez in te tomen, maar stelde gaandeweg vast dat zijn Open VLD daaronder begon te lijden. Dat rechts Vlaanderen de oorspronkelijk verguisde Bouchez over de bol begon te aaien als ‘de laatste echte liberaal’, was een carambole die aankwam in de Melsensstraat.

Afgelopen zomer - met corona stilaan achter de rug - besloot Lachaert het geweer van schouder te veranderen en Open VLD weer nadrukkelijk te profileren op socio-economische thema’s. Met de voorwaarde van twintig effectief gewerkte jaren voor het minimumpensioen, bijvoorbeeld. Het zette de tent vanaf het begin van de rentree meteen in brand, met een furieuze reactie van de PS. Twee weken later moesten Lachaert en alle coalitiepartners in de krant lezen wat minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) met de pensioenen van plan is. Niet overdreven veel. Voor de PS hoeft een grote hervorming ook niet zo nodig: de verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro is al ‘in the pocket’. Het was de enige pensioenmaatregel die gedetailleerd beschreven stond in het vage regeerakkoord, dé achilleshiel van deze coalitie.

Infernaal opbod

De opgestoken vinger werd gevolgd door een waar PS-bombardement. Staatssecretaris Thomas Dermine maande via de krant de premier aan om eindelijk werk te maken van de beloofde steun voor de heropbouw van Wallonië, in de vorm van 600 miljoen cash. Voorzitter Paul Magnette herriep eerst een akkoord in de regering over de verlenging van de coronasteun en stelde enkele dagen later een verdubbeling van de effectentaks voor om de trein gratis te maken, wat zelfs de groenen als ‘krankzinnig’ bestempelen. En minister van Werk Pierre-Yves Dermagne verkiest de wortel boven de stok om de werkzaamheidsgraad naar 80 procent op te krikken - met arbeidsduurverkorting, hogere lonen en een uitkering bij een vrijwillig ontslag als meest omstreden voorstellen - wat de vraag doet rijzen of er nog iets van komt.

De Croo ergert de socialisten

‘Ach, eigenlijk is er in de regering nog maar één echt crisismoment geweest’, zegt een vicepremier. ‘Toen Dermagne aan het kernkabinet meedeelde dat hij zou opstappen als iemand zou sterven bij de hongerstaking van de sans-papiers. Dat sloeg iedereen met verstomming, omdat we eigenlijk net samen hadden beslist om een bemiddelaar aan te stellen. Eerder dan een politieke zet van de PS was dat een persoonlijke kwestie voor Dermagne, waardoor het eigenlijk wel serieus was. Ook het loonakkoord was lastig. Al het overige wapengekletter is puur theater.’

Zowel de liberalen, de groenen als CD&V linken de houding van de PS aan het infernale opbod met de PTB, dat nog verergerd is sinds de overstromingen in Wallonië en de dramatische peiling van drie weken geleden. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS), die veel kritiek kreeg voor de aanpak van de ramp in Luik en Namen, noemde de PTB vorige week een bende leugenaars, nadat Raoul Hedebouw en Peter Mertens een zomer lang kiekjes hadden verspreid van hoe ze zelf slachtoffers gingen helpen. Bij de PS kaatsen ze de bal terug en klinkt het dat Open VLD en CD&V zich laten opjagen door het Vlaams Belang en de N-VA. Zowel bij het loonakkoord, waar Lachaert voor een aanpassing aan de loonnorm ging liggen, als bij de hongerstaking, waar staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) niet kon onderdoen voor zijn voorganger Theo Francken (N-VA).

Wat nogal alarmerend is: het gekibbel dreigt de Zestien te infecteren, want bij de PS is de onvrede over De Croo ongemeen groot. Hem wordt verweten dat hij de gevoeligheden van de PS onvoldoende respecteert, dat hij belangrijke dossiers van PS-ministers - zoals de pensioenen - niet agendeert en de voltallige regering nog niet één keer fysiek bij elkaar heeft gebracht, waardoor veel ministers niet het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een team. Dat heeft uiteraard met de coronabeperkingen te maken, maar ook wel omdat het kernkabinet met zeven vices en de premier al vrij omvangrijk is.

In de krant De Standaard suggereerde Magnette vorig weekend om eens een ministerraad aan zee of in Durbuy te organiseren, om de teamgeest te verbeteren. In de Wetstraat 16 vielen de medewerkers van de premier collectief van hun stoel. Afgelopen zomer nodigde De Croo namelijk alle leden van de regering bij hem thuis uit voor een barbecue. Van de vier PS-excellenties kwam geen enkele opdagen.

Deze week was het weer prijs: terwijl De Croo en Waals minister-president Di Rupo (PS) een elegante deal sloten over een federale lening aan Wallonië, klonk bij de federale PS gemor omdat De Croo de geloofwaardigheid van Dermine zou hebben ondergraven door een donatie als juridisch onhaalbaar te bestempelen. ‘Een leugen’, aldus een PS-bron. Bij de premier klinkt het dat hij al weken met Di Rupo in gesprek was en dat die nooit cash had gevraagd. Ook bij CD&V weten ze niet wat de PS bezielt. ‘Ons kabinet heeft overuren gedraaid om dit mogelijk te maken. Di Rupo was tevreden.’

De groene verzoeners

Merkwaardig: zo hard de PS tekeergaat, zo veel lof krijgt De Croo van de groenen. ‘Hij gaat nooit over iemands rode lijn, hij legt nooit straffe publieke verklaringen af en als er een blokkering is, lost hij die op via bilaterale gesprekken. Dat de hongerstaking van afgelopen zomer maar bleef aanslepen was voor ons ook lastig, maar CD&V wilde niet dat de premier het dossier publiekelijk uit de handen van Mahdi zou nemen en De Croo heeft dat gerespecteerd.’ Het contrast is groot met de crisis rond de Soedan-missies van Francken in de vorige regering. Nadat Francken al zelf beslist had om te stoppen met repatriëringen, verkondigde premier Michel op tv dat hij dat had bevolen, waarna het nooit meer goed kwam tussen de twee. Een minister: ‘De Croo is emotioneel intelligent. Mocht hij in deze regering voor eigen eer en glorie gaan, dan had hij al meerdere crisissen veroorzaakt.’

De rol van de groenen is opmerkelijk in de Vivaldi-coalitie: ze zetten alles op alles om het project - vooral de kernuitstap - te laten slagen, zelfs als ze daardoor niet uit de verf komen. Vicepremier Petra De Sutter (Groen) krijgt veel waardering in de regering. ‘De beste van de hoop: slim en oplossingsgericht’, zegt een collega-vice. Maar ze worstelt met haar relatieve onzichtbaarheid. Voor de partij staat veel op het spel: de focus op de stikstofuitstoot was al een lastige, de stijgende gasprijzen maken pas echt politiek dynamiet van de sluiting van het hele nucleaire park. En elke dag staat de N-VA klaar met de voorhamer. Het maakt dat de finale beslissing in november wel eens het echt heikele dossier van het najaar zou kunnen worden.

Schermvullende weergave Petra De Sutter (Groen), hier samen met CD&V-minister Vincent Van Peteghem, krijgt lof van haar collega's. ©Photo News

Toch hebben de groenen er nog een goed oog in. ‘In Frankrijk, dat heel veel kernenergie heeft, stijgen de energieprijzen meer dan in Denemarken, dat vooral op hernieuwbare energie draait. Dit zijn twee aparte discussies. Zodra de beslissing genomen is, zal het kerndebat snel achter de rug zijn.’

Rustige vastheid

Als De Croo de komende dagen een deal over de begroting, een miljard investeringen en enkele arbeidsmarkthervormingen weet te sluiten, zijn de grote uitdagingen allesbehalve van de baan. Corona heeft de schuld met 15 procent doen toenemen en de vergrijzing maakt de sociale zekerheid elk jaar een paar miljard duurder. Volgens het IMF zit België in 2025 met het grootste structurele deficit van Europa, als bijvoorbeeld de werkzaamheidsgraad niet fors wordt opgetrokken. Ook het belastingsysteem is aan modernisering toe. Zonder verdere stappen zal het palmares van De Croo maar mager ogen.

Over de pensioenen buigt de regering pas in december het hoofd. Op dat moment rest nog twee jaar tot het opbod richting de verkiezingen van 2024 losbarst. De vrees dat van de grote hervormingen niks meer in huis komt, is groot. Zowel onder Di Rupo als Michel was het vanaf dag 1 duidelijk wat met de pensioenen zou gebeuren. En dan nog lukten hun hervormingen niet volledig.

In de coalitie heerst het besef dat er een nieuwe deal tussen de PS en Open VLD moet komen, de twee makers van Vivaldi.

In de coalitie heerst het besef dat er een nieuwe deal tussen de PS en Open VLD moet komen, de twee makers van Vivaldi. Bij een lunch tussen Magnette en Lachaert was dat al de conclusie, maar het verwachte staakt-het-vuren is er niet gekomen. Toch is iets aan de toon veranderd: terwijl de pensioenplannen van Lalieux eerder afgebrand werden, acht Open VLD nu toch een compromis mogelijk. De liberalen hebben ook begrepen dat pensioenspecialist Frank Vandenbroucke (Vooruit) vindt dat er meer moet gebeuren. Daarnaast worden bij de liberalen de verwachtingen getemperd. ‘Wie een revolutie verwacht, zal bedrogen uitkomen’, zei Vincent Van Quickenborne (Open VLD) onlangs in de krant De Zondag. ‘Een centrumregering met zeven partijen moet compromissen sluiten. We zullen belangrijke stappen zetten, maar het worden geen revolutionaire hervormingen.’

Van Quickenborne is van mening dat het land na de val van de regering-Michel en de impasse die daarop volgde, vooral nood heeft aan iemand die de zaak runt en geen zotte dingen doet. En dat in België elke hervorming slechts stap voor stap gaat. Dat klinkt als een echo van de rustige vastheid die Herman Van Rompuy (CD&V) predikte, toen hij de Zestien van Yves Leterme (CD&V) overnam. Met peilingen die voor geen enkele regeringspartij gunstig zijn en winnende extremen, lijken de Vivaldisten hoe dan ook veroordeeld tot elkaar en dus tot het vinden van een modus vivendi. Alle partijen verklaarden recent nog eens dat ze willen slagen. En toch sluit niemand een crash uit. Een minister: ‘De voorzitters spelen met vuur. Ooit zal het de botsing te veel zijn.’