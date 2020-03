'Een noodregering is paniekvoetbal'

Een noodregering is geen goed idee, vindt de werkgeversorganisatie Voka. Wel pleit ze voor iets anders: een regering met als enig doel de transformatie van België naar een land dat werkt.

Noodregering. Zakenkabinet. Expertenregering. Coronacoalitie. Crisisregering. De voorbije week regende het voorstellen over hoe België, 286 dagen na de verkiezingen, dringend weer bestuurd moet worden. De zorgen over het coronavirus zijn in die redenering de recentste urgentie.

Hans Maertens, de gedelegeerd bestuurder van Voka, is niet onder de indruk van die redenering. ‘We maken ons grote zorgen over corona, maar tegelijk zien we dat de strijd tegen het virus goed wordt aangepakt. De regering in lopende zaken werkt goed samen met de deelstaatregeringen. En ik ga ervan uit dat er in De Kamer genoeg gezond verstand is om een wet aan te nemen als dat nodig is. Nu snel snel een noodregering in elkaar boksen, is daarom paniekvoetbal.'

Volgens hem is er wel nood aan het hertekenen van België: een project dat ons land weer doet werken. Daarom stelt Voka iets anders voor: een transformatieregering.

‘Dat is veel méér dan een interim-regering. Het is een ploeg met een tijdelijk, goed afgelijnd en cruciaal project’, zegt Maertens. De bedoeling is België ‘futureproof’ te maken.

Bedrijf

Daarom stelt hij voor dat de overheid het aanpakt zoals een bedrijf: een transformatieproject opmaken, steun zoeken bij aandeelhouders, klanten en werknemers, er een timing op kleven en afspraken maken over te bereiken ‘milestones’.

Volgens Voka moeten daarom gesprekken beginnen over vijf werven: arbeidsmarkt, begroting, vergrijzing, energie en staatshervorming. Maertens stelt voor dat twee maanden wordt onderhandeld en daarna gedurende twee jaar hervormingen in de steigers worden gezet. Tegelijkertijd wordt over een nieuwe staatshervorming gesproken. Als dat rond is, kan de grondwet voor herziening vatbaar worden verklaard, het parlement ontbonden, en verkiezingen aangekondigd.

Het verschil met een normale regering, die die werven ook zou moeten aanpakken, is de duidelijkheid en de focus, zegt Maertens. In een normale regering wordt de kar met plannen zo zwaar beladen dat ze doorgaans niet vertrekt. In een transitieregering is de focus scherper én ambitieuzer: een reset van België. Ook daarom moet de timing scherper: om de urgentie aan te tonen.

Spijkers met koppen

Waarom zou dat lukken, terwijl al negen maanden niets lukt? ‘Omdat er al negen maanden documenten heen en weer gaan tussen partijvoorzitters’, zegt Maertens. ‘Omdat er voldoende rapporten van het IMF, de Europese Commissie en de OESO klaarliggen. Omdat het tijd is spijkers met koppen te slaan.’

Wie moet dan aan boord? Het meest logische zou een afspiegelingsregering zijn, zegt de Voka-topman. Die beschikt over een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens, waardoor er brede steun voor de transformatie is. Bovendien staat het beleid van de federale regering dan niet haaks op dat van de deelstaten.