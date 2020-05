Een op de twee kinderen geconfronteerd met meer ruzie thuis

Voorts blijkt de verveling en de eenzaamheid bij hen veel sterker te zijn dan voor de crisis. Kinderen en jongeren missen vooral hun vrienden, familie en vrije tijd. Het Kinderrechtencommissariaat dringt aan op perspectief voor de zomer. 'We vragen meer aandacht voor hun behoeften. Zeker als ze opgroeien in een moeilijke situatie met weinig ruimte en met stress en geweld, is de impact van de richtlijnen enorm.'

Meer ruzie thuis

Het intrafamiliaal geweld is toegenomen. Een op de twee kinderen en jongeren zegt dat er meer ruzie thuis is. Een op de tien maakt soms fysiek of verbaal geweld mee. 'We vragen de lockdown te laten samengaan met bescherming van kinderen en jongeren tegen geweld', zegt het Kinderrechtencommissariaat.