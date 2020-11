Een op de twee verenigingen boert financieel achteruit

De helft van de verenigingen in ons land zag zijn financiële situatie door de coronapandemie verslechteren, al leidt dat nog niet meteen tot meer ontslagen dan normaal. Wel teren ze in op hun reserves.

De cijfers contrasteren sterk met die van de voorbije jaren. In 2018 zei slechts een op de vijf financieel achteruit te gaan. In 2016 ging het om een kwart . Bovendien ziet een derde van de verenigingen geen beterschap in 2021.

Het gaat om verenigingen die bezig zijn met gezondheid, welzijn, milieu, cultuur & recreatie en ontwikkelingssamenwerking. Belangrijk is dat ziekenhuizen, ook al zijn ze vaak georganiseerd in een vzw, geen deel uitmaken van de studie. Opvang- of rehabilitatiecentra en crèches zitten wel in het overzicht.